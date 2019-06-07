Kazakistan'dan kaçırılan Zabit Kişi'nin işkence mektubunu Şentop işleme koymadı

Gazeteduvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MİT tarafından Kazakistan'dan kaçırılan ve Türkiye'de şu anda cezaevinde tutulan Zabit Kişi ile ilgili Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. Fakat önerge Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi. Önergenin iade gerekçesi ise önergenin içerisinde ‘kaba ve yaralayıcı’ cümlelerin yer alması.





İŞKENCE İDDİALARI…





Gergerlioğlu, başka bir ülkeden hukuksuzca MİT tarafından kaçırılarak Türkiye'ye getirilen Kişi'nin yaşadıklarını Meclis gündemine taşıdı. Söz konusu kişi tutuklandığında işkence gördüğünü, darp edildiğini ve kendisine cinsel tacizde bulunulduğunu Gergerlioğlu’na gönderdiği mektupta belirtirken yaşadıklarını da anlattı:

“Dediklerini kabul etmediğim taktirde sağlık problemleri olan 75 yaşlarında annem ve babamla tehdit edilerek bir daha onları göremeyeceğim söylendi. Kendimi ihbar etmem istendi. Başka ülkeye götürüp bırakabileceklerini de söylediler. Kabul etmem halinde 7-8 bin TL maaşla istediğim şehirde kamu kurumunda işe yerleştirebileceklerini şahsım ve eşim hakkında açılan davalar varsa kapattıracaklarını ve şahsımı iddianameden çıkartacaklarını, bunlara muktedir olduklarını belirttiler.”

Enver Kılıç ve Zabit Kişi



İADE GEREKÇESİ: KABA VE YARALAYICI





Gergerlioğlu, bu iddiaların yer aldığı mektubu da Meclis Başkanlığı’na sundu. “İşkence zaman aşımı olmayan insanlığa karşı suç kapsamındadır” diyen Gergerlioğlu, bir ay önce söz konusu iddiaların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma önergesi verdi. Önerge Meclis Başkanlığı’na gönderildikten bir ay sonra Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iade edildi. Araştırma önergesinin iade gerekçesi ise önergede yer alan işkence ifadelerinin ‘kaba ve yaralayıcı’ olarak görülmesi.





Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu’nun bir önceki soru önergesini de iade etmişti. Bankaların KHK’lilere neden kredi yapılandırması yapmadığıyla ilgili verilen soru önergesinde yer alan ‘Düşman hukuku’ kelimelerinin çıkartılmasını isteyen Şentop, bu kelimelerin önergeden çıkartılması halinde önergenin işleme alınacağını söylemişti.





ZABİT KİŞİ, ENVER KILIÇ'LA KAZAKİSTAN'DAN KAÇIRILMIŞTI





Kırgızistan’da yaşayan Türk vatandaşları Enver Kılıç ve Zabit Kişi, Kazakistan’ın Almatı havaalanında evrakların sorun olduğu gerekçesiyle geri çevrilmiş, Kırgızistan’a geri gitmeleri gerekirken bu kişilerin aniden ortadan kaybolmasıyla aileleri yaklaşık 4 ay boyunca kendilerinden haber alamamıştı. Kazak istihbaratından bazı kişilerin MİT'le kanunsuz işbirliğine giderek söz konusu Türk vatandaşlarını kaçırdığı ortaya çıkarken daha sonra yapılan yazışmalarda Kazakistan, Kişi ve Kılıç'ın Türkiye'ye THY uçağıyla götürüldüklerini açıklamıştı. 30 Eylül 2017'de gerçekleşen olayın ardından aileler Türkiye'ye birçok başvuru yaparken TC Hükümeti son duruma ilişkin uzun süre cevap vermemiş, kaçırma olayını ne reddetmiş ne de kabul etmişti.