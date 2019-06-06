Demokrasi nöbeti tutanlara ateş açıldı: 101 ölü

Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölenlerin sayısı 101’e yükseldi. Muhalif gruplar askeri yetkililerin görüşme teklifini reddetti.





Sudan’da güvenlik güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybedenlerini sayısı artıyor. 3 Haziran Pazartesi günü güvenlik güçlerinin başşehir Hartum'da ordu karargâhı önünde "demokrasi nöbeti" tutan göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 101’e yükseldiği belirtildi.





Ölü sayısına ilişkin resmi kaynaklardan ise henüz bir açıklama yapılmadı.





MUHALİF GRUPLAR MÜZAKERE TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ





Askeri Geçiş Konseyi, güvenlik güçlerinin ölümcül müdahalesinden 2 gün sonra muhalif gruplara müzakerelere devam etme teklifi sundu.





Askeri Konsey lideri Abdul Fattah al-Burhan konuya ilişkin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Askeri konseyde, vatanın çıkarları dışında herhangi bir engelleme olmadan müzakereler için elimizi uzatıyoruz.” dedi.





Sudan'da askerler, göstericilerin üzerine ateş açtı. İlk gelen bilgilere göre ölü sayısı 101.





ASKERİ KONSEYE GÜVENMİYORLAR





Ancak muhaliflerin konseyin güvenilir olmadığı gerekçesiyle görüşme teklifini reddettiği belirtildi.





Özgürlük ve Değişim Güçleri Deklarasyonu (DFCF) olarak bilinen muhalefet ittifakı lideri Madani Abbas Madani, “Bugün konsey bizi diyaloga davet etti. Ancak aynı zamanda sokaklardaki vatandaşlara korku yaşatmaya devam ediyor.” diye konuştu.





11 NİSAN'DA DARBE OLDU, ÖMER-EL BEŞİR TUTUKLANDI





Sudan’da 2018 yılı aralık ayında hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı Ömer-el Beşir tutuklanmıştı.





Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı.