Samanyolu Haber /Dünya / Demokrasi nöbeti tutanlara ateş açıldı: 101 ölü /06 Haziran 2019 01:58

Demokrasi nöbeti tutanlara ateş açıldı: 101 ölü

3 Haziran Pazartesi günü güvenlik güçlerinin başşehir Hartum'da ordu karargâhı önünde "demokrasi nöbeti" tutan göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 101’e yükseldiği belirtildi.

Devrik lider Ömer-el Beşir'in para çuvalları

Sudan’da güvenlik güçlerinin sivil halka müdahalesinde ölenlerin sayısı 101’e yükseldi. Muhalif gruplar askeri yetkililerin görüşme teklifini reddetti.

Sudan’da güvenlik güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybedenlerini sayısı artıyor. 3 Haziran Pazartesi günü güvenlik güçlerinin başşehir Hartum'da ordu karargâhı önünde "demokrasi nöbeti" tutan göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 101’e yükseldiği belirtildi. 

Ölü sayısına ilişkin resmi kaynaklardan ise henüz bir açıklama yapılmadı. 

MUHALİF GRUPLAR MÜZAKERE TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Askeri Geçiş Konseyi, güvenlik güçlerinin ölümcül müdahalesinden 2 gün sonra muhalif gruplara müzakerelere devam etme teklifi sundu. 

Askeri Konsey lideri Abdul Fattah al-Burhan konuya ilişkin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Askeri konseyde, vatanın çıkarları dışında herhangi bir engelleme olmadan müzakereler için elimizi uzatıyoruz.” dedi. 

Sudan'da askerler, göstericilerin üzerine ateş açtı. İlk gelen bilgilere göre ölü sayısı 101.

ASKERİ KONSEYE GÜVENMİYORLAR

Ancak muhaliflerin konseyin güvenilir olmadığı gerekçesiyle görüşme teklifini reddettiği belirtildi. 

Özgürlük ve Değişim Güçleri Deklarasyonu (DFCF) olarak bilinen muhalefet ittifakı lideri Madani Abbas Madani, “Bugün konsey bizi diyaloga davet etti. Ancak aynı zamanda sokaklardaki vatandaşlara korku yaşatmaya devam ediyor.” diye konuştu. 

11 NİSAN'DA DARBE OLDU, ÖMER-EL BEŞİR TUTUKLANDI

Sudan’da 2018 yılı aralık ayında hükümetin yakıt ve ekmek fiyatlarına zam kararının ardından gösteriler patlak vermişti. Protestoların ardından 11 Nisan'da ordu, ülke yönetimine el koymuş ve Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı Ömer-el Beşir tutuklanmıştı. 

Sonrasında protestocuların sivil yönetime geçiş için eylemleri devam etmiş bu konuda askeri yetkililer ile müzakere başlatılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demokrasi nöbeti tutanlara ateş açıldı: 101 ölü Sonraki Haber >>

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Kırgızistan, Ankara'ya nota verdi: Sebebi bu görüntü

Saray medyasına vapur şoku

Saray medyasına vapur şoku

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Vali, İmamoğlu’na VIP’i kapattı

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Yaralı kadını kurtarma helikopterinden de kurtardılar

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Bu da Hindistan'daki bayram yoğunluğu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Çocuk parkı fırtınada uçtu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

Araç sürücüsü son anda kurtuldu

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:25:41