“Mitili İstanbul’a atacağım” diyen Bahçeli ortada yok !

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 23 Haziran’da tekrar yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin “Mitili İstanbul’a atacağım” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘mitil’i sordu.





Meral Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli’nin “Bu seçimlerin arkasında F..Ö, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Oyunu bozacağız” sözleri soruldu.









Akşener, “Ellerini tutan yok bozsunlar. Abdullah Öcalan’ın avukatları ile görüşmesine cevap veren beyefendi. Biz üç kere, F..Ö terör örgütünün siyasi ayağı, ekonomi ayağı ve yurtta sulh konseyinin içerisinde kimler var, kimler yok araştırma önergesi verdik. İktidar partilerinin küçüğünün ve büyüğünün oylarıyla reddedildi.” dedi.





Akşener: Mitil n’oldu mitil?

İktidarın ‘tavşana kaç, tazıya tut’ modeliyle gittiğini belirten Akşener, “Hepimize terörist dediler. Bunu da silmeleri mümkün değil. Sandıkta hep beraber göreceğiz. İktidar kendileri, ortak kendileri. Ben şeyi merak ediyorum. Mitil n’oldu mitil?” ifadelerini kullandı.





Akşener’e yöneltilen soru, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Özgür Özel’e de soruldu. Özel soruya verdiği cevabın ardından Bahçeli’nin, 5 Mayıs’ta söylediği “Mitili İstanbul’a sereceğim” ifadesini hatırlattı.





Ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Sadece 11 Mayıs akşamı bir kaç saatliğine o da MHP teşkilatına iftar vermek için geldiniz. Bu nasıl mitili sermek? 32 günde bir gün, o da MHP’ye gelmek, İstanbul’a mitili atmak mı? Hani karargahı buraya kuracaktınız? Hani bütün kampanya boyunca İstanbul’dan ayrılmayacaktınız?” dedi.





Özel: Mitili İstanbul’a atmaktan alıkoyan nedir?

Özel, seçimlere sayılı günler kaldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Sayın Bahçeli, Mitili İstanbul’a atmaktan sizi alıkoyan nedir? Size kim söyledi? Kim dedi ki ‘İstanbul’a gelirsen zarar verirsin?’ Bu nasıl ittifak ki ittifak ortağınız sizden utanmaktadır. Sizi, seçimi kaybettirecek etkide görmektedir. Sayın Bahçeli, madem İstanbul seçimi terör örgütlerinin arzuladığı bir seçimdir, siz de çok milliyetçisiniz, gelip burada mücadele versenize. Peki, ittifak ortağının ‘Sokağa çıkma. İstanbul’a ayak basma’ dediği, propagandanın bir parçası olma’ dediği birisi, bunu içine nasıl sindirmektedir?”





Türk Dil Kurumu, ‘mitil’in anlamını şöyle veriyor: 1. Yüz geçirilmemiş yatak, yorgan, yastık ya da minder. 2. Çok eskimiş, paçavra durumuna gelmiş yatak, yorgan, giysi vb.