Sri Lanka'daki saldırılardan sonra açıklanan ölü sayısı 359'dan 253'e çekildi

Sri Lanka'da, Sağlık Bakanlığı geçen Pazar günü meydana gelen patlamalarda ölenlerin sayısını 100'den fazla azaltarak, "253 dolayında" olduğunu açıkladı.







Bakanlık daha önce 359 olarak açıklanan ölü sayısının, bir hesaplama hatası nedeniyle yüksek olduğunu belirtti.





İntihar bombacıları geçen Pazar günü başkent Kolombo ve doğudaki Batticaloa kentindeki otel ve kiliselere saldırmış, patlamalarda yüzlerce kişi de yaralanmıştı.





Ölenlerin çoğu Sri Lanka vatandaşıyı, ancak ölen ve yaralananlar arasında onlarca yabancı ülke vatandaşı da bulunuyor.





Saldırıları dokuz kişinin düzenlediğinden şüpheleniliyor.





Polis, zanlılara ulaşmak için operasyonlarını sürdürürken, saldırılarla bağlantılı olarak aranan yedi kişinin fotoğrafları yayımlandı.





Yetkililer, saldırıdan Ulusal Tevhid Cemaati adlı örgütü sorumlu tutuyor, ancak bombacıların dışarından yardım aldığını söylüyorlar.





Saldınının sorumluluğunu IŞİD de üstlendi ve sekiz kişiyi gösteren bir video yayımladı, ancak herhang bir kanıt sunulmadı.





Saldırılarla ilgili diğer gelişmelerde;





- İntikam saldırılarından korkan yüzlerce Müslüman patlamalardan birinin gerçekleştiği Negombo kentinden kaçtı.





- Savunma Bakanı Hemasiri Fernando, istihbarat hataları nedeniyle görevinden istifa etti.





- Katolik Kilisesi tüm ayinlerin iptal edildiğini duyurdu.





- Polis, 70'ten fazla kişinin tutuklandığını açıkladı.





Ölü sayısı neden yanlış açıklandı?





Sri Lankan Savunma Bakanı Yardımcısı Ruwan Wijewardene, morgların yanlış sayılar bildirdiğini söyledi.





Bir başka yetkili de çok sayıda ceset parçası olduğu için "tam bir sayı vermenin çok zor olduğunu" açıkladı.





Sağlık bakanlığı ise otopsilerin yeni tamamlanıdğını ve bazı kurbanların birden çok kez sayıldığının ortaya çıktığını belirtti.





Müslüman azınlığın durumu ne?





Sri Lanka'daki Müslümanlar kaygılı olduklarını söylüyor.





Negombo'daki Müsümanların çoğu, azınlıktaki Ahmedi mezhebine üye. Bazıları polis koruması altında camilerde saklanıyor.





Ahmediler kendilerini Müslüman olarak tanımlıyor ve Kuran'ı kutsal kitapları olarak görüyorlar, ancak pekçok diğer mezhep tarafından "kafir" olarak görülüyorlar.





Sri Lanka'daki Ahmediler'in büyük çoğunluğu, Pakistan'dan bu ülkeye kaçanlar.





Sri Lanka'nin 21 milyon kişilik nüfusunun yüzde 10'undan biraz daha azı Müslüman.