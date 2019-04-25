Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Müzisyen Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, henüz bilinmeyen bir sebeple uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.





Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Yıldız Posta Caddesinde Dedeman otele yakın bir yerde taksi şoförü ile tartışan ünlü sanatçının oğlu Gökhan Gencebay, yaşanan boğuşma sırasında şoförün bıçak darbesiyle sol kaburgasından yaralandı. Olay yerinden kaçan taksi şoförü Balmumcu kavşağında polisler tarafından yakalandı.







Zanlının Beşiktaş İlçe Emniyet'te olduğu öğrenildi.





Hastaneye kaldırıldı





Bıçak darbesiyle yara alan Gökhan Gencebay vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.