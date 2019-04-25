Samanyolu Haber /Gündem / Gallup'un Olumlu Deneyim Endeksi'nde Türkiye sondan 4'üncü oldu /25 Nisan 2019 23:05

Gallup'un Olumlu Deneyim Endeksi'nde Türkiye sondan 4'üncü oldu

ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin yaptığı, 2019 yılı Küresel Memnuniyet Araştırması'nda, Afganistan, vatandaşları "en az olumlu deneyim yaşayan" ülke oldu. Türkiye ise "Olumlu Deneyim Endeksi" listesinde 50 puanla sondan dördüncü sırada yer aldı.

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ABD merkezli Gallup araştırma şirketinin yaptığı, 2019 yılı Küresel Memnuniyet Araştırması'nda, Afganistan, vatandaşları "en az olumlu deneyim yaşayan" ülke oldu. Türkiye ise "Olumlu Deneyim Endeksi" listesinde 50 puanla sondan dördüncü sırada yer aldı.

Raporda, Türkiye'ye ilişkin paragrafta, ülkenin 18 yıldır büyümekte olan ekonomisinin "durgunluğa" girmiş olmasına da atıf yapıldı.

Yapılan araştırmada puanlama, iki farklı kategorideki sorular üzerinden yapıldı.

Buna göre, kişilere bir gün öncesine ilişkin "Olumlu Deneyimler" başlığında şu sorular soruldu::

- Bir gün önce gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?

- İyi dinlenebildiniz mi?

- Tüm gün boyunca size saygı çerçevesinde mi davranıldı?

- Yeni bir şey öğrendiniz mi?

"Olumsuz Deneyimler" başlığında ise bir önceki gün, "üzüntü, endişe, fiziksel acı, kızgınlık ve stres" yaşayıp yaşamadıkları soruldu.

Araştırmada "en az olumlu deneyim yaşayan ülke" olan Afganistan'da, "Bir önceki gün güldünüz mü?" sorusuna olumlu cevap verenlerin oranı yüzde 36'yla bu alanda son 12 yılın düşük oranı olarak kaydedildi.

Yunan halkı 'en stresli'

Afrika ülkesi Çad ise vatandaşları "en çok olumsuz deneyim" yaşayan ülke oldu. Çadlılar'ın yüzde 66'sı bir gün önce fiziksel acı yaşadıklarını açıkladı.

En az negatif deneyim yaşayan ülkeler sıralamasında ise Azerbaycan, İsveç ile aynı puanda olmasına karşın birinci sırada yer aldı.

Yunanistan ise üst üste üçüncü yıl vatandaşları en stresli ülke oldu. Yunan halkının yüzde 66'sı bir gün önce stresli bir an yaşadıklarını kaydetti.

En mutlu ülkeler ise ağırlıklı olarak Güney Amerika ülkeleri arasından çıktı. Buna göre, Paraguay listenin zirvesinde yer alırken, Endonezya listenin bu bölümüne giren tek Güney Amerika dışı devlet oldu.

En Az Olumlu Deneyim Yaşayan Ülkeler:

Mısır 56
Çad 56
Bangladeş 56
Kuzey Kıbrıs 54
Nepal 53
Litvanya 51
Türkiye 50
Yemen 50
Belarus 48
Afganistan 43

(BBC Türkçe)
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