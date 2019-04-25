Sri Lanka'da Savunma Bakanı dahil birçok güvenlik yetkilisi görevden alınıyor

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, pazar günü Paskalya kutlamaları sırasında kilise ve otellere düzenlenen ve 359 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırılarıyla ilgili ihmalleri nedeniyle güvenlik bürokrasisindeki üst düzey isimlerin yerine 24 saat içinde yeni atamalar yapılacağını açıkladı.





Sirisena, Savunma Bakanı Hemasiri Fernando ile Emniyet Genel Müdürü Pujith Jayasundara'nın da istifasını istedi.





Televizyondan yayımlanan konuşmasında Sirisena, güvenlik yetkililerinin dost bir komşu ülkenin saldırılarla ilgili uyarılarının ve eldeki mevcut diğer istihbarat bilgilerinin gereğini yapmadıklarını ve kendisini de bilgilendirmediklerini söyledi.





Sirisena, "Bu ülkenin istihbarat birimlerinin aktardığı bilgiler ilgililerce tarafıma iletilmemiştir. Eğer durum böyleyse ivedilikle önlem alınmalıdır. Görevini yerine getiremeyenler hakkında gereği yapılacaktır" dedi.





Hindistan istihbarat servisinin 11 Nisan'da Sri Lanka Emniyeti'ne gönderdiği bir yazıyla Ulusal Tevhid Cemaati adlı örgütün Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da katolik kiliselerine ve Hindistan Yüksek Komisyonu'na saldırı hazırlığında olduğuna dair istihbaratı ilettiği ortaya çıkmıştı.