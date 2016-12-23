Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınan Meclis Başkanvekili Buldan hakkında karar! /23 Aralık 2016 09:29

Gözaltına alınan Meclis Başkanvekili Buldan hakkında karar!

HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, 'terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek kabahatlerinden' hakkında açılan davayla ilgili sabah saatlerinde gözaltına alınıp ifade vermek üzere adliyeye götürüldü. Buldan, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

HDP Genel Merkezi'i böyle basıldı

Son dakika… Pervin Buldan gözaltına alındı

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul’daki evinde gözaltına alındı.

Buldan, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.
















“SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK, TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK” SUÇUNDAN İFADE VERİP SERBEST BIRAKILDI

Pervin Buldan, suçu ve suçluyu övmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında açılan dava kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı’nda talimatla ifade verdi. Buldan, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ifadesinin ardından serbest bırakılarak adliyeden ayrıldı.

HDP’DEN AÇIKLAMA

HDP Genel Merkezi, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın gözaltına alınmasının ardından, serbest bırakıldığını duyurdu. HDP Basın Bürosu’ndan bu sabah saat 09:12’de yapılan yazılı açıklamayla, Pervin Buldan’ın İstanbul’daki evinden gözaltına alındığı bildirilerek, “TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bu sabah İstanbul’da evinden hukuksuzca gözaltına alınmıştır” denilmişti. HDP’den saat 10:43’te ikinci bir açıklama yapılarak, Buldan’ın serbest bırakıldığı duyuruldu. HDP Basın Bürosu’ndan yapılan ikinci açıklamada ise “Bu sabah İstanbul’daki evinden hukuksuzca gözaltına alınan TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekilimiz Pervin Buldan, bırakıldı” denildi.

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