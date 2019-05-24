Samanyolu Haber /Gündem / Son dakika… ABD’den S-400'lerle ilgili Türkiye karşı bir hamle daha! /24 Mayıs 2019 09:18

Son dakika… ABD’den S-400'lerle ilgili Türkiye karşı bir hamle daha!

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 750 milyon dolarlık savunma bütçe tasarısını açıkladı. Taslak, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmediği takdirde Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığının sonlandırılmasını da içeriyor.

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ABD Başkanı Trump mart ayında daha fazla gemi ve savaş uçağı satın alınmasını içeren bir savunma bütçesi talebinde bulunmuştu.

Gelecek haftalarda Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi de, kendi Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nı (NDAA) yayınlayacak.

2020 bütçesi için öngörülen taslağın yasalaşması için Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da kabul edilen versiyonla Temsilciler Meclisi’ndeki tasarı üzerinde uzlaşma sağlanması gerekiyor.

İngiliz haber ajansı Reuters’e göre, yeni NDAA yasasının Türkiye’yi, 5’inci kuşak F-35 savaş uçağı üretimi için oluşturulan uluslararası ortaklıktan çıkarması bekleniyor.

Washington Yönetimi, Türkiye’yi NATO’nun güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Ankara ise bu karardan geri adım atılmayacağını vurguluyor.

Öte yandan, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nin açıkladığı bütçe tasarısında, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı bir Uzay Gücü kurulmasını öngörüyor.


ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu önceki gün Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması halinde F-35 programından çıkarılması çağrısı yapan karar tasarısını kabul etmişti.
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