ABD'den her gün aynı mesaj: S400 alımının 'çok olumsuz' sonucu olur

Ortagus, “S-400 savunma sistemlerinin alımının ABD ve NATO’nun Türkiye ile olan savunma ilişkisi açısından ciddi sonuçları olacağını söyledik” dedi.







Konuyla ilgili endişelerini aktardıklarını ve aktarmaya devam edeceklerini söyleyen Ortagus, “Ancak satın alma tamamlanırsa oldukça gerçek ve oldukça negatif sonuçlar olacaktır” ifadelerini kullandı.





NBC News, Türkiye’nin Rusya ile S-400 anlaşmasını haziran ayına kadar sonlandırmaması durumunda ABD yaptırımlarına maruz kalacağını duyurmuştu.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo başta olmak üzere pek çok yetkili, S-400’lerin alınmasını halinde bunun Türkiye açısından bir bedeli olacağına dair açıklamalarda bulunuyor. Türkiye ise anlaşmanın tamamlandığını ve geri dönülmeyeceğini savunuyor.





ABD son olarak da Türkiye'ye F-35'lerle ilgili ekipman sevkiyatını durdurma kararı almıştı.