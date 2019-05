Akar'dan önemli itiraf: ABD'nin CAATSA yaptırımlarına hazırlık yapıyoruz

Türkiye’nin S-400 kararına ilişkin ABD’den itirazlar gelmeye devam ederken Ankara bir kez daha ‘geri adım yok’ mesajı verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Biz diyoruz ki 'S-400 done deal' (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise 'no deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar" dedi. Akar, S-400 için Rusya'ya personelin giderek eğitim almaya başladığını da bildirdi.







Sputnik'te yer alan habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sistemine ilişkin tartışmaları ve ABD’nin bu konudaki itirazlarını değerlendirdi. Akar, Türkiye'nin ciddi hava ve füze tehdidi altında olduğunu belirterek, "82 milyon insanımızı ve ülkemizi korumak ve kollamak için hava savunma sistemi kurma ihtiyacımız açık. Bunun için tedbirler almak da bizim görevimiz" dedi.





'KİMSENİN RAHATSIZ OLMAMASI LAZIM'





S-400’lerin sadece savunma özelliğinin olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemize eğer hava taarruzu veya füze atılırsa bunlara karşı koruyacak bu sistem. Başka bir işlevi yok, zaten yapamaz. Dolayısıyla bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım" diye konuştu.





'PROTOKOLDE S-400’LERLE İLGİLİ MADDE YOK'





Türkiye'nin S-400 tedarikinin F-35 müşterek savaş uçağı projesine bağlanmaya çalışılmasını anlamakta zorlandığını ifade eden Milli Savunma Bakanı Akar, "F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde 'Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde var mı? Ortaklığın gerekleri nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaklıkla ilgili ortaklık paylarını hiç aksatmadan ödeyen ülke. Ortak üretim çerçevesinde bize sipariş verilen malzemeler var. Bu malzemeleri de zamanında aksaksız ve eksiksiz olarak üreten ülke. Bunu da yaptık? Peki biz ortak olarak başta ne yapacağız" diye sordu.





'F-35 PROJESİ DEVAM EDİYOR'







Milli Savunma Bakanı Akar, F-35 projesinin devam ettiğini de dile getirerek, şunları söyledi:





"4 uçak bize teslim edildi, 4 pilotumuz var şu anda ABD'de, 47 astsubayımız var bakım hizmetlerini yapıyor. Kasım ayında iki uçak gelecek. Bu uçaklar geldiğinde konuşlanacakları yer Malatya hava üssü. Oradaki inşaatlar da planlandığı şekilde devam ediyor. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bize düşen neyse sorumluluklarımızı ciddiyet ve samimiyetle yerine getiriyoruz. Bundan kimsenin şüphesi yok. Bundan beklentimiz var doğal olarak F-35 programının da planlı bir şekilde yürümesi, yürütülmesi.”





Konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirten Akar, "Ciddiyetle, samimiyetle, istikrarlı bir şekilde hakkımızı, hukukumuzu sürekli masaya koymaya devam ediyoruz. Bunun da anlaşılmasın bekliyoruz. Zaman zaman bazı zorluklar olsa da gidişatta şu ana kadar keskin dönüşün olmadığını görmekten memnunuz" dedi.





'BİZ DİYORUZ Kİ ‘'S-400 DONE DEAL’ ONLAR İSE ‘NO DEAL İS A DONE DEAL’





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Patriot tedarikiyle ilgili de gelişmelerin olduğunu ifade ederek, 28-29 Mart'ta yeni bir teklifin geldiğini, bununla fiyat, teknoloji transferi, ortak üretim, teknolojisi güncellemesi bakımlarından bazı şartların yenilendiğini kaydetti. Bununla ilgili detaylı çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, "ABD, Türkiye'den S-400 alımını ertelemesini talep etti mi" diye sorulması üzerine, şöyle konuştu:





"Bunlar birbirinden bağımsız, münferit olaylar değil. Konuşmalar, görüşmeler içinde benzer şeyler oluyor. Bizim cevabımız bu konuda biz anlaşmayı, sözleşmeyi yaptık, Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. Biz diyoruz ki 'S-400 done deal' (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise 'no deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar."





Akar, S-400’ün gelmesinin ardından ABD’nin CAATSA yaptırımlarının devreye girmesi halinde neler yapabileceğinin hesabını yaptıklarını belirterek, “Türkiye CAATSA yaptırımlarının hayata geçmesine yönelik de hazırlık yapıyor” dedi.







S-400 sisteminin geldiğinde konuşlanacağı yer konusunda çalışıldığını belirterek, “Bu bataryanın en öncelikli yere konuşlandırılması gerekiyor, bu konuda çalışılıyor. S-400 ve F-35 gibi iki sistemin birbirini etkilemeyecek şart ya da mesafenin belirlenmesini için çalışma yapılmasını istiyoruz” dedi.





'EĞİTİMLER İÇİN RUSYA’YA PERSONEL GÖNDERDİĞİMİZ GERÇEK'





Bakan Akar, "S-400'lerle ilgili bazı TSK personelinin Rusya'ya eğitime gittiği"ne ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de, "Bugünlerden başlamak suretiyle önümüzdeki aylarda S-400 eğitimleri için Rusya'ya bizim personel gönderdiğimiz gerçek. Bu rakamlar sürekli değişiyor. Her birinin ayrı bir özelliği var. Bunlar giderek eğitim almaya başladılar. Önümüzdeki aylarda da bu devam edecek” dedi.





CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?