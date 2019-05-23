ABD Temsilciler Meclisi, ‘S-400 tasarısı’nı onayladı

VOA Türkçe’nin haberine göre, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda bir dizi karar tasarısına ilişkin görüşmeler yapıldı. Oturumda ele alınan tasarılardan biri de her iki partiden (Demokrat, Cumhuriyetçi) Kongre üyelerinin destek verdiği ve Türkiye’ye S-400 sistemini alması halinde yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısıydı.







Engel: Erdoğan demokrasiyi geriletti





Tasarı oturumun sonunda yapılan toplu oylamada kabul edildi. Oturumda görüşülen Türkiye tasarısı dahil toplam 9 tasarı, sesli oylama yöntemiyle topluca oylandı ve onaylandı.





Oturumda söz alan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de demokrasiyi gerilettiğini ve Putin ile yakınlaştığını savundu. Demokrat Kongre üyesi Eliot Engel, “Bu tasarı Erdoğan’ı otoriter davranışı sebebiyle kınıyor, Türkiye’ye de Rus silah sistemlerinin teslimatının iptal edilmesi çağrısını yapıyor.” dedi.





“Bir NATO üyesi Rus ekipmanı alamaz”





Engel, “Elbette bizim sistemimizi onlara satmamızı istiyorlar ama bunu Rus silah sistemi teslimatını iptal etmezlerse yapamayız. İkisi birden olmaz. Bir NATO üyesi ülke Rus ekipmanı satın alamaz” şeklinde konuştu.





Kongre Türkiye Dostluk Grubu’nun eş başkanlarından Cumhuriyetçi Steve Chabot, “Bu aşamaya gelmemesini ummuştum. Ne yazık ki Türkiye’nin S-400 alımı ilişkilere zarar veriyor. Bu konudaki duruşumuzu ve bu silah satışının neden kabul edilemez olduğunu anlıyorlar. Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan doğru tercihi yapar ve Trump yönetimi de Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılaması için Patriot füzelerini alması için Türkiye ile çalışır” ifadelerini kullandı.





Senato’dan da geçmesi gerekiyor





Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nden geçen tasarının, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’dan onaylanması gerekiyor. Bu iki süreçten de geçmesi durumunda yasa tasarısı Trump’ın imzasıyla resmiyet kazanabilecek.