Sokak ortasında kadın döven polis tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadını darp ettiği iddiasıyla açığa alınan 2 polis memuru savcıya ifade verdi. Mahkemeye çıkarılan polislerden biri tutuklandı. Diğer polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Alanya'nın Saray Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde 3 Ekim'de saat 07.20'de 2 polis memurunun sokakta yerde yatan kadını saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.





Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş halde asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor. Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri kadına tekme atarken görüldü. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru, daha sonra elindeki copla vurmaya devam ettiği, aynı görevlinin kadını saçından tutup sürüklediği görüldü.





O polislerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.