Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'tan Zafer Çağlayan kaçışı /05 Ekim 2017 17:07

Halkbank'tan Zafer Çağlayan kaçışı

Eylül ayında Borsa İstanbul'da en fazla çıkışın yaşandığı şirket Halkbank oldu. ABD'deki Zarrab davasına eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da karışması Borsa İstanbul'da eylül ayında en fazla net satış Halkbank'ta yaşandı.

Zafer Çağlayan'dan saat açıklaması

Borsada en fazla net satış Halkbank’ta yaşandı

Borsa İstanbul tarafından yayınlanan Eylül ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamlar incelendiğinde yabancı yatırımcıların ilgili dönemde 321 milyon USD'lik net satım gerçekleştirdikleri gözlendi.

ABD'deki Halkbank davasına 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının yapıldığı döneminin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’ın da şüpheli olması Halkbank hisselerinden kaçışlara neden oldu. Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların yaptığı işlemler dikkat çekiyor. BIST’in eylül ayı rakamlarına göre en çok net satış yapılan şirket Halkbank oldu. Yabancılar Halkbank’ta 539 milyon dolar değerinde hisse alırken 600 milyon 510 bin dolar tutarında hisse sattı. Şirketten net satış 61 milyon 146 bin dolar tutarında gerçekleşti.


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