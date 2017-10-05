Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Kalın: Gerekirse Afrin'e gireriz /05 Ekim 2017 15:47

İbrahim Kalın: Gerekirse Afrin'e gireriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de PYD'nin yerleşmeye Afrin'le ilgili olarak "Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber’de yaptığı açıklamada muhtemel bir Afrin operasyonu için “Türkiye kendi güvenliği için gerekli gördüğü yer ve zamanda müdahaleyi yapar” ifadesini kullandı.
Tahran ziyaretini de değerlendiren Kalın; kamu bankalarının İran bankalarıyla anlaşmalar yapacağını da bildirdi.

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasına da değinen Kalın, “Her ülke uluslararası ilişkilerinde kendi çıkarlarını gözetir” diye konuştu.
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