Samanyolu Haber /Gündem / Yerdeki kadını tekmeleyip copla dövdüler! /04 Ekim 2017 21:26

Yerdeki kadını tekmeleyip copla dövdüler!

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerde yatan kadını 2 polisin saçından tutup sürüklemesi ve copla dövüp tekme atması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SHABER3.COM


Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde Alanya ilçesinde bir kadının 2 polis memuru tarafından sokakta darp edildiğine ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemede, yerde yatan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadına kötü muamelede bulunan polislerin kimlik ve sicil numaraları saptanarak görevden el çektirildiği kaydedildi.

Her iki polis memuru hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"Değil bir insana, hiçbir canlıya karşı bu ve benzeri nitelikte bir fiilin ve davranışın kurumumuzca tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve de mazereti bulunmamaktadır. Emniyet Teşkilatı olarak; gerekçesi her ne olursa olsun bu tür şiddet ve kötü muamelede bulunduğu belirlenen görevlilerimiz hakkında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

Cep telefonu kamerasıyla çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kendinden geçmiş hâlde sokakta asfalt zeminde yatan kadının yanına gelen 2 polis, önce kadınla konuşuyor.

Kadının kalkmaması üzerine polislerden biri önce kadına tekme atıyor. Yerde yuvarlanan kadına defalarca tekme atan polis memuru daha sonra elindeki copla vurmaya devam ediyor.

Yerde oturan kadına tekme ve copla vurmaya devam eden aynı polisin, sonra kadını saçından tutup sürüklediği görülüyor.
<< Önceki Haber Yerdeki kadını tekmeleyip copla dövdüler! Sonraki Haber >>

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Bu duayı herkes yapmalı...

Bu duayı herkes yapmalı...

Nerdesin [Başyazı]

Nerdesin [Başyazı]

Peki ne yapmalı?

Peki ne yapmalı?

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Ahmet Bozkuş '3 dakika'da MTV zammını anlattı

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

Mali'de Maarif'in sahte evrakla devraldığı Hizmet okulları gerçek sahiplerine iade edildi

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

ABD'deki saldırıdan ilk görüntüler

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Kardeş Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraflar

Bu dua her zaman okunmalı

Bu dua her zaman okunmalı

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor

Pakistanlılar öğretmenlerini istiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:22