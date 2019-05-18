Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) kurduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da bir ziyaret esnasında yaşlı bir kadın tarafından tepkiyle karşılandı.





SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ





Yaşlı kadın, Yıldırım'a Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart Pazar günü yapılan ve Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesini kast ederek, "Seçimi yeniden yapmasaydınız olmaz mıydı? Size yakışmadı." dedi.







Yıldırım’ın İstanbul’da eşi Semiha Yıldırım ve AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerden birinde yaşlı bir kadının sözlerinin yer aldığı görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.





YILDIRIM: BENİM KARARIM DEĞİL





FOX Haber’in ekranlara taşıdığı görüntülerde yaşlı kadının Yıldırım’a, “Seçimi yeniden yapmasanız olmaz mıydı? Size yakışmadı. Sizi seviyoruz ama bu son olaylar olmadı.” dediği görüldü.





Yıldırım ise YSK’nın bu kararına tepki gösteren seçmene, “Benim kararım değil, YSK’nın kararı.” cevabını verdi.