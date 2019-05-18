Böyle veda görülmedi

Federal Almanya Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek ipi göğüsleyen takım oldu.





Bavyera ekibi Bundesliga'da üst üste 7., toplamda 29. şampiyonluğunu ilan etti.





Bayern Münih, takımdan ayrılacak olan Robben, Ribery ve Rafinha için Frankfurt maçı öncesi seremoni düzenledi.





Münih, rakibini 5-1 mağlup etti. Ev sahibinin gollerini 4. dakikada Coman, 53. dakikada Alaba, 58. dakikada Sanchez, 72. dakikada Ribery ve 78. dakikada Robben kaydetti. Frankfurt'un tek sayısı ise 50. dakikada Haller'den geldi.





RIBERY, BAYERN FORMASIYLA SON MAÇA ÇIKTI





Bu sonuçla puanını 78'e yükselten Bayern Münih, en yakın rakibi Dortmund'un 2 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.





Bayern Münih formasıyla son maçına çıkan Franck Ribery, Eintracht Frankfurt karşısında oyuna girdikten 11 dakika sonra golünü attı ve skoru 4-1'e getirdi.





Bayern Münih formasıyla son maçına çıkan Arjen Robben, Eintracht Frankfurt karşısında oyuna girdikten 11 dakika sonra golünü attı ve skoru 5-1'e getirdi.





Bayern Münih'te son maçlarına çıkan Rafinha, Robben ve Ribery zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.





Bayern Münih şampiyon oldu ve 3 isme veda etti. Taraftarlar da duygu dolu anlar yaşadı.