Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Washington Temsilcisi Yurter Özcan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesinin uluslararası bazı planları harekete geçirdiğini iddia etti.





Özcan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukat yasağının kalkmasının da bunun bir parçası olduğunu iddia etti. Özcan, “Bundan sonra Kürt seçmeni yanına çektirmek için ABD üzerinden Kandil’e ateşkes ilan ettirilebilir, izleyicilerimiz bunu takip etsinler.” diye konuştu.







ERDOĞAN, MÜCAHİD ARSLAN'I YOLLADI





Sputnik'te yer alan habere göre RSFM'de yayınlanan "Fotoğrafın Tamamı" isimli programda Ahu Özyurt’un sorularını cevaplayan CHP’nin Washington Temsilcisi Yurter Özcan, "Berat Albayrak’ın ziyaretinden sonra Tayyip bey çok yakınındaki bir ismi Mücahid Arslan’ı Washington’a yolladı. Onun temaslarının büyük çoğunluğu Büyükelçiliğin dışarıda bırakıldığı temaslar." ifadelerini kullandı.





Özcan, "Mücahid Arslan’dan aldığı bilgilerle Tayyip bey bazı hamleler yapıyor olabilir. 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasında da Kürt aşiretleri için devreye girmişti. Mücahit Arslan’ın kimliği, babasının Ak Parti kurucusu olduğu ve bölgedeki etkisi düşünülürse seçim için birşeyler konuşulduğu anlaşılıyor." dedi.





"Erdoğan'ın sır küplerinden biri" diye nitelenen Mücahid Arslan'ın ismi nüfusta "Ali İhsan Arslan" olarak kayıtlı.

"ASLAN, BAZI ARKA KORİDOR TEMASLARI YÜRÜTTÜ"





Özcan şöyle konuştu: “Mücahid Aslan, Dışişleri Bakanlığı ya da diğer resmi kurumlara gittiğinde yanında tercüman hariç kimse bulunmadı. Ne görüştüğünü tam olarak bilmiyoruz. Berat Albayrak ve Hulusi Akar’dan sonra onun gelmesi anlamlı. Mücahit Aslan’dan aldığı bilgilerle Tayyip bey bazı hamleler yapıyor olabilir. Ama zaman dar, bu büyük pazarlığı kotarabilecek mi, emin değilim.”





ABD'nin başşehri Washington D.C.'de CHP'nin temsilciliğini yapan Yurter Özcan çarpıcı iddialarda bulundu.

İSTANBUL SEÇİMİNİ ULUSLARARASI BİR PAZARLIĞIN PARÇASI YAPMAK...





Yurter Özcan, kendi bağlantıları ile öğrendiği bu görüşme ile Erdoğan'ın İstanbul seçimini uluslararası bir pazarlığın parçası yapmayı hedeflediğini iddia etti.





“Bu pazarlığın içinde S-400’ler var, güvenli bölge var, Kürt açılımı var, Öcalan’ın durumu var. Bu belli ki uluslararası bir pazarlığa dönüştürülmeye çalışılıyor, olur mu olmaz mı göreceğiz." diyen Özcan, "ABD’nin Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk yaptığını resmen açıklama tarihi 18 Nisan, yani daha Ekrem İmamoğlu’na mazbata verildikten bir gün sonra. Bunu da ABD Savunma Bakan yardımcısı seviyesinde açıkladılar. Biz buna soru önergesi verdik. AK Parti önce yok dedi sonra da YPG ile görüşmüyoruz dedi. Bundan sonrasında YPG Kurucu Komutanı, Mazlum Kobani açıklama yaptı. Sonra Öcalan’ın avukatıyla görüşmesi sağlandı.” dedi.





600 YPG'Lİ DAHA İYİ ŞARTLARDAKİ BİR HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİ





Yurter Özcan, geçen hafta Türkiye destekli muhalifler ile YPG arasında da bir tutuklu değişimi ya da yer değiştirmesi yapıldığına dikkati çekti.





Özcan, “Afrin’de içinde 600’den fazla YPG’linin olduğu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriyeli muhaliflerin desteklediği bir hapishaneden şartların daha iyi olduğu bir hapishaneye kaydırma yapıldı.” diye konuştu.



