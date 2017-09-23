'Siz hayır derken dünya karşınıza dikilir...'

Ertuğrul Özkök'ün "Bir adım içeri girerseniz dünya karşınıza dikilir" başlığıyla yazısının ilgili bölümü şöyle:
Hiç itirazım yok…
Kürdistan referandumuna karşı çıkabilirsiniz…
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Yapmayın, etmeyin diyebilirsiniz…
Tankları sınıra yığabilirsiniz…
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Meclisinizden sınır dışına asker gönderme yetkisi alabilirsiniz…
Bunlar normal…
Amaaa….
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İznini aldığınız o askeri sınırdan bir kilometre içeri sokabilir misiniz…
Tanklarınız iki kilometre içeri girebilir mi…
Askeriniz girebilir, tanklarınızı sokabilirsiniz.
Amaaa…
Gerçekten bunu yapmayı düşünüyorsanız, şu soruların da gerçekçi cevabını şimdiden vermeniz gerekir…
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— Türkiye’nin imajı hem dünyada, hem Arap âleminde dip yapmış durumda.
— Osmanlıcılık, Turancılık hayalleri bütün bölgede şüpheli gözlerle izleniyor…
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Yani diyeceğim…
Bir anda bütün dünyayı Barzani’nin yanında, Türkiye’nin karşısında bulabilirsiniz…
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Ayrıca unutmayın…
Suriye politikanız dibe vurmuş, bütün cephelerde hezimete uğramış…
Caydırıcılığınız kaybolmuş…
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Yani, umutsuz da olsam, vatandaşlık görevimi yapıp tekrar soracağım…
Referandum olayında bu kadar yüksek perdeden konuşmak iyi bir politika mı…
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Türkiye Büyük Millet Meclisi asker gönderme tezkeresini bugün oylayacak…
MHP ve CHP de evet diyecek…
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Siz, hepiniz yine de bunları bir düşünün derim…
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Burada referanduma “Hayır” derken, bütün dünyanın “Evet” demesine yol açabilirsiniz…
Ertuğrul Özkök / Hürriyet