Samanyolu Haber /Gündem / 'Siz hayır derken dünya karşınıza dikilir...' /23 Eylül 2017 10:05

'Siz hayır derken dünya karşınıza dikilir...'

Hürriyet yazarı Özkök, IKBY'deki bağımsızlık referandumuna ilişkin olağanüstü toplanan TBMM'ye sınır ötesi operasyona izin verecek tezkereyle ilgili "MHP ve CHP de evet diyecek. Siz, hepiniz yine de bunları bir düşünün derim. Burada referanduma “Hayır” derken, bütün dünyanın “Evet” demesine yol açabilirsiniz..." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Ertuğrul Özkök'ün "Bir adım içeri girerseniz dünya karşınıza dikilir" başlığıyla yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hiç itirazım yok…

Kürdistan referandumuna karşı çıkabilirsiniz…

*

Yapmayın, etmeyin diyebilirsiniz…

Tankları sınıra yığabilirsiniz…

*

Meclisinizden sınır dışına asker gönderme yetkisi alabilirsiniz…

Bunlar normal…

Amaaa….

*

İznini aldığınız o askeri sınırdan bir kilometre içeri sokabilir misiniz…

Tanklarınız iki kilometre içeri girebilir mi…

Askeriniz girebilir, tanklarınızı sokabilirsiniz.

Amaaa…

Gerçekten bunu yapmayı düşünüyorsanız, şu soruların da gerçekçi cevabını şimdiden vermeniz gerekir…

*

— Türkiye’nin imajı hem dünyada, hem Arap âleminde dip yapmış durumda.

— Osmanlıcılık, Turancılık hayalleri bütün bölgede şüpheli gözlerle izleniyor…

*

Yani diyeceğim…

Bir anda bütün dünyayı Barzani’nin yanında, Türkiye’nin karşısında bulabilirsiniz…

*

Ayrıca unutmayın…

Suriye politikanız dibe vurmuş, bütün cephelerde hezimete uğramış…

Caydırıcılığınız kaybolmuş…

*

Yani, umutsuz da olsam, vatandaşlık görevimi yapıp tekrar soracağım…

Referandum olayında bu kadar yüksek perdeden konuşmak iyi bir politika mı…

*

Türkiye Büyük Millet Meclisi asker gönderme tezkeresini bugün oylayacak…

MHP ve CHP de evet diyecek…

*

Siz, hepiniz yine de bunları bir düşünün derim…

*

Burada referanduma “Hayır” derken, bütün dünyanın “Evet” demesine yol açabilirsiniz…

Ertuğrul Özkök / Hürriyet
<< Önceki Haber 'Siz hayır derken dünya karşınıza dikilir...' Sonraki Haber >>

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ABD'de yine protestocu dövdü

Preet'le 'takipte kalın'

Preet'le 'takipte kalın'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Philadelphia'da kimin konuşacağını Türkiye'deki diktatör söyleyemez'

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı

'Trump benden özür diledi' dedi, anında yalanlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:53:46