'Siz hayır derken dünya karşınıza dikilir...'

Ertuğrul Özkök'ün "Bir adım içeri girerseniz dünya karşınıza dikilir" başlığıyla yazısının ilgili bölümü şöyle:







Hiç itirazım yok…





Kürdistan referandumuna karşı çıkabilirsiniz…





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Yapmayın, etmeyin diyebilirsiniz…





Tankları sınıra yığabilirsiniz…





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Meclisinizden sınır dışına asker gönderme yetkisi alabilirsiniz…





Bunlar normal…





Amaaa….





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İznini aldığınız o askeri sınırdan bir kilometre içeri sokabilir misiniz…





Tanklarınız iki kilometre içeri girebilir mi…





Askeriniz girebilir, tanklarınızı sokabilirsiniz.





Amaaa…





Gerçekten bunu yapmayı düşünüyorsanız, şu soruların da gerçekçi cevabını şimdiden vermeniz gerekir…





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— Türkiye’nin imajı hem dünyada, hem Arap âleminde dip yapmış durumda.





— Osmanlıcılık, Turancılık hayalleri bütün bölgede şüpheli gözlerle izleniyor…





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Yani diyeceğim…





Bir anda bütün dünyayı Barzani’nin yanında, Türkiye’nin karşısında bulabilirsiniz…





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Ayrıca unutmayın…





Suriye politikanız dibe vurmuş, bütün cephelerde hezimete uğramış…





Caydırıcılığınız kaybolmuş…





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Yani, umutsuz da olsam, vatandaşlık görevimi yapıp tekrar soracağım…





Referandum olayında bu kadar yüksek perdeden konuşmak iyi bir politika mı…





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Türkiye Büyük Millet Meclisi asker gönderme tezkeresini bugün oylayacak…





MHP ve CHP de evet diyecek…





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Siz, hepiniz yine de bunları bir düşünün derim…





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Burada referanduma “Hayır” derken, bütün dünyanın “Evet” demesine yol açabilirsiniz…





Ertuğrul Özkök / Hürriyet