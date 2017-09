Rüşvetle toplantıya sendika toplamaya çalışıyorlar

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2-5 Ekim’de İstanbul’da yapacağı toplantıya ilişkin yeni gelişmeler şaşkınlık yarattı. Uluslarararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) boykot ettiği toplantıya Memur Sen’in sendikaları bir kez daha davet ettiği ortaya çıktı. 10. Avrupa Bölgesi toplantısına katılmak üzere 51 ülkeye bir ön yazı yazarak davet eden sendika, ön yazısında masrafların da karşılanacağını belirtti.





Ülkedeki çalışma koşullarının tartışılacağı mektubun ön yazısında “In the case of your participation, we declare that we are ready to provide all kinds of financial and moral support as Memur-Sen.” ifadesiyle katılım durumunda masrafları karşılayacakları belirtildi.





Normal şartlarda toplantıya katılan işçi delegelerinin masraflarının ilgili hükümet tarafından karşılanması sendikalarda rahatsızlık yarattı. Zira konuşma hakkı bulunan sendika temsilcilerinin toplantı için bütçeye ihtiyacı yok. Söz konusu teklif rüşvet olarak yorumlandı. Üstelik davet, katılmayacağını açıklayan sendikalara bile gönderildi.





Ne sıfatla





Memur-Sen’in, ILO’nun düzenlediği bir toplantıya ilişkin davetiye göndermesi çok garip karşılanırken, ITUC da dün, bölgedeki üyelerine bir yazı göndererek ITUC üyelerinin Memur Sen’den bir davet aldığını belirterek ilgili yazının görmezden gelinmesini rica etti. Sendikalara birer e-posta gönderen ITUC/ETUC, ilgili boykot kararını hatırlatarak, Memur Sen’in mektubunun görmezden gelinmesini “şiddetle tavsiye ediyoruz” ifadesini kullandı.





Yandaş desteği





ILO’nun toplantısını başından boykot eden küresel sendikalara katılarak, boykot kararını uygulayacağını açıklayan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eşbaşkanı Mehmet Bozgeyik, durumu, zorda kalan AKP hükümetinin yandaş sendikayı devreye sokması olarak yorumladı.





Hükümetin 15 Temmuz darbesi ve 20 Temmuz OHAL kararı sonrasında arasında binlerce KESK üyesi çalışanı hukuksuz bir biçimde açığa aldığını, sürgün ettiğini hatırlatan Bozgeyik, söz konusu toplantının Türkiye’de yapılmasının, hükümeti meşrulaştıracağı için boykot kararına katıldıklarını hatırlatarak, Memur Sen’in daveti için de, “Sendikaların boykotu benimseyerek Türkiye’ye gelmemeleri üzerine AKP hükümeti harakete geçerek, yandaş sendikayı devreye soktu. Zira söz konusu sendika, toplusözleşme döneminde bile sesini çıkarmamış, KHK rejimini desteklemiş, kamu ihraçlarının, iş güveencesiz çalışmanın dayatılmasına yönelik uygulamaların olmadığı yönünde açıklamaları olmuştu. Ancak emek hareketi Türkiye’yi yakından takip ediyor” değerlendirmesini yaptı.





Berlin’den heyet gelmiyor





ILO toplantılarına geçmişte üst düzey katılıma önem veren Alman hükümeti, İstanbul’daki toplantıya, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli bir uzman yardımcısını göndereceği belirtildi. DW Türkçe’nin haberine göre toplantıya ayrıca ILO nezdindeki daimi temsilcilikte çalışan bir danışman gönderilecek. Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Sözcü Vekili Christian Westhoff, “Hükümet, toplantıya uzman düzeyinde katılacak. Bu katılım da BM’nin özel örgütü ILO’ya saygının bir gereğidir” açıklamasını yaptı.