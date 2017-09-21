Kritik referandum öncesi Meclis olağanüstü toplanıyor

Meclis, Cumartesi günü Irak tezkeresine ilişkin olağanüstü toplanacak. Elitaş, "Meclis'i olağanüstü toplayacağız" dedi. MHP'den yapılan açıklamada, "Irak tezkeresine destek vereceğiz" denildi.

CHP Genel Başkanı “Tezkerenin önemi ortadan kalkmış değil. İçeriğini bilmeden yorum yapmak mümkün değil” diyerek şu açıklamaları yaptı:

Eski tezkereye evet demiştik. Yarın MGK toplantısı var nasılm bir açıklama yapılacak bilmiyoruz. Tezkereye MGK kararları yansayabilir. Terör örgütü olarak tanımladıklarımızı ciddi silahlı güçleri var. Hepimizin ortak amacı aTürkiye bölgede gücünü korusun, bölgeden olumsuzluk yansımasın.