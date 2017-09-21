Samanyolu Haber /Gündem / Kritik referandum öncesi Meclis olağanüstü toplanıyor /21 Eylül 2017 23:01

Kritik referandum öncesi Meclis olağanüstü toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi cumartesi günü, Irak Kürdistan bölgesinde düzenlenmesi planlanan referandum gündemiyle olağanüstü toplanacak.

SHABER3.COM

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, resmi Twitter hesabından TBMM'nin 23 Eylül cumartesi günü saat 16:00' da olağanüstü toplantıya çağırıldığını açıkladı.
Toplantıda hükümete sınır ötesi askeri harekat yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması planlanıyor.

Meclis, Cumartesi günü Irak tezkeresine ilişkin olağanüstü toplanacak. Elitaş, "Meclis'i olağanüstü toplayacağız" dedi. MHP'den yapılan açıklamada, "Irak tezkeresine destek vereceğiz" denildi.

CHP Genel Başkanı “Tezkerenin önemi ortadan kalkmış değil. İçeriğini bilmeden yorum yapmak mümkün değil” diyerek şu açıklamaları yaptı:
Eski tezkereye evet demiştik. Yarın MGK toplantısı var nasılm bir açıklama yapılacak bilmiyoruz. Tezkereye MGK kararları yansayabilir. Terör örgütü olarak tanımladıklarımızı ciddi silahlı güçleri var. Hepimizin ortak amacı aTürkiye bölgede gücünü korusun, bölgeden olumsuzluk yansımasın.
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