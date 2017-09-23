Merkez Bankası söylüyor. Gıdada fiyat artışları devam edecek





Merkez Bankası, “öncü göstergelerin gıda enflasyonunun artmaya devam edeceğine işaret ettiği” ve “enflasyonun bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturduğu” uyarısında bulundu.





Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun 14 Eylül günü yaptığı toplantıya ilişkin özetlerde, enflasyondaki yükselişte, “işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanı sıra işlenmiş gıda fiyatlarındaki grup geneline yayılan artışlar”ın belirleyici olduğu vurgulanarak, “Eylül ayına ilişkin öncü göstergeler, gıda yıllık enflasyonunun işlenmemiş gıda fiyatlarındaki bazın da etkisiyle artmaya devam edeceğine işaret ediyor. Enerji fiyatları Ağustos ayında petrol ve diğer girdi fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yüzde 2.03 ile yüksek bir oranda arttı. Böylelikle, bu grupta yıllık enflasyon son iki ayda yukarı yönlü bir seyir izleyerek yüzde 10.54’e ulaştı. Özetle, enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler ve çekirdek enflasyon göstergelerine ilişkin gelişmeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturuyor.” denildi.





Çekirdek enflasyon geçici olarak yükselecek





Merkez Bankası toplantı özetlerinde iç talepteki iyileşme devam ederken, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde arttırabileceği vurgulayarak, “Gıda grubundaki baz etkileri, beyaz eşya ve mobilya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin Ekim ayında geri alınacak olması ve giyim grubundaki yöntem değişikliği kısa vadede enflasyonda dalgalanmaya ve çekirdek enflasyonun geçici olarak yükselmesine neden olacak gelişmeler olarak öne çıkıyor. Yılın sonlarından itibaren enflasyon görünümünde kademeli bir iyileşme gözlenmesi beklenmekle birlikte, bu iyileşmenin hızı ve niteliği yakından takip edilecek. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilâve parasal sıkılaştırma yapılabilecek.” denildi.