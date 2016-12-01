Sıraya girdiler

Müteahhitler, memurlar ve asgari ücretliler kur farkı talep ediyor





Memur-Sen önceki gün düzenlenen Kamu Personel Danışma Kurulu’nda konuyu gündeme getirirken, asgari ücret pazarlığı öncesi sendikalar da aynı talebinde bulunuyor. Müteahhitler de kur farkı nedeniyle fiyat farkı kararnamesinin geniş kapsamlı olarak çıkarılmasını talep ediyor.







Sendikalar, bürokratlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımyla önceki gün toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda, memurların öncelikli talebi kur farkı oldu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Müezzinoğlu’ndan, bu konuda hükümeti harekete geçirmesini istedi. Memur maaşlarında ciddi değişimler olduğunu belirten Yalçın, özetle şunları söyledi: “Döviz kurlarındaki değişimler, emtia fiyatlarında ve özellikle de günlük hayatı, üretim bandını doğrudan etkileyen petrol fiyatlarındaki değişimler, kamu görevlilerinin mevcut mali haklarında, maaş ve ücretlerinde, satın alma güçlerinde olumsuz değişimlere neden olmuştur. Bu nedenle dördüncü dönem toplu sözleşmenin gerçekleşeceği 2017 Ağustos’una kadar kamu görevlilerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için tedbirleri almamız gerekiyor.”





377 DOLARA DÜŞTÜ





6 Aralık’ta, milyonlarca çalışanı yakından ilgilerin 2017 yılı asgari ücret pazarlıkları da başlıyor. DİSK toplantı öncesi 2008 başında 414 dolar olan asgari ücretin 2016 Kasım itibariyle 377 dolara gerilediğine dikkat çekerek, “Döviz kurlarındaki erime asgari ücreti de aşındırmaktadır. Dövizdeki artış nedeniyle enflasyonun yükselmesi, reel olarak geriletecektir” saptamasında bulundu. Asgari ücret tespit komisyonuna işçiler adına katılan Türk-İş’in de, kurlardaki artışın yeni asgari ücrette dikkate alınmasını gündeme getirmesi bekleniyor.





MÜTEAHHİTLER İÇİNİLK ADIM ATILDI





KUR artışları nedeniyle maliyetleri artan müteahhitler içinse, ilk adım geçtiğimiz günlerde atıldı. TBMM’ye gönderilen torba tasarıda, 1 Ocak 2015’ten önce Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından TL biriminde kamu ihale yasasına göre yapılan işlerde, kullanılan borular için fiyat farkı verilmesine yönelik olarak Bakanlar Kurulu’na yetki verildi. Maddenin gerekçesinde de, boru fiyatlarında öngörülemeyen artışlara dikkat çekti. Ancak inşaat dünyasında, kur kaynaklı olarak birçok kalemde artış olduğu belirtilerek; fiyat farkının daha geniş uygulanmasına yönelik bir beklenti bulunuyor. Bazı kaynaklar, hükümetin daha geniş kapsamlı bir fiyat farkı kararnamesi için çalışmalara başladığını da dile getiriyor.





Hürriyet



