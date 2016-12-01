Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakam ve Vali yardımcıları kararnamesi yayınlandı /01 Aralık 2016 02:27

Kaymakam ve Vali yardımcıları kararnamesi yayınlandı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan kararnameyle 616 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi.

SHABER3.COM

12 mülki idare amirinin de İçişleri Bakanlığı bünyesindeki görev yerlerinde değişikliğe gidildi.

Kaymakam ve vali yardımcılarının görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararnameye göre, 616 mülki idare amirinin görev yerinde değişiklik yapıldı.

Kararname ile 396 ilçe kaymakamı ile 106 vali yardımcısının yeri değiştirilirken, 75 kaymakam ve vali yardımcısı il hukuk müşaviri olarak görevlendirildi. Ayrıca 30 kaymakam ve vali yardımcısı bakanlık merkez birimlerinde görevlendirildi, 9 mülki idare amiri de diğer görevlere atandı. Kararname haricinde yapılan atamalarla ise 12 mülki idare amirinin bakanlık bünyesindeki görev yeri değiştirildi.

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN YERİNE KAFKAS

Kararnamede, bazı belediyelere başkanvekili olarak görevlendirilen kaymakamlar da yer aldı. Diyarbakır Sur Belediyesine Başkanvekili olarak görevlendirilen Bilal Özkan, aynı zamanda Sur Kaymakamı, Mardin Nusaybin Belediyesine Başkanvekili olarak görevlendirilen Ergun Baysal, aynı zamanda Nusaybin Kaymakamı, Mardin Derik Belediyesine Başkanvekili olarak görevlendirilen Hakan Kafkas ise bombalı saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün yerine Derik Kaymakamı olarak atandı.

ANKARA'YA İKİ KADIN KAYMAKAM

Düzce Vali Yardımcısı Selda Dural, Ankara Yenimahalle Kaymakamlığına, Trabzon Hayrat Kaymakamı Tuğba Genç, Ankara Evren Kaymakamlığına atanırken, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Meral Uçar ise Van Tuşba Kaymakamlığına getirildi.
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