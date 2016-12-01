Samanyolu Haber /Gündem / Alkol ve sigaraya büyük zam /01 Aralık 2016 08:54

Alkol ve sigaraya büyük zam

Alkollü içki ve sigaradan alınan ÖTV oranı yüzde 10-27.5 oranında arttı. Sigaradan alınan maktu vergi 7 kuruş, biradan alınan maktu vergi 10 kuruş, rakıdan alınan maktu vergi ise 14 TL artırıldı. Sigaraya da paket başına yüzde 5-6 oranında zam yapılması bekleniyor.

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Alkol ve sigaraya büyük zam

ÖTV zammının sinyali 2017 bütçe hazırlıklarında verilmişti. Hükümet önümüzdeki yıl ÖTV gelirlerinin yüzde 13.5 artmasını öngörüyordu. Bütçe verilerine göre, ÖTV geliri gelecek yıl genel olarak yüzde 13.5 artacak olmasına karşın alkollü içkilerden alınacak ÖTV’ye yüzde 15.4’lük artış hedefi kondu.

Bu oran bütün ÖTV kalemleri içerisindeki en yüksek oran oldu. Alkollü içkilerden geçen yıl 8.2 milyar lira vergi toplamayı hedefleyen hükümet hedefine ulaşamadı, rakamın yıl sonunda 7.5 milyar lirada kalacağını hesapladı.

VERGİ HEDEFİ YÜKSELTİLDİ

Ancak 2017 yılı için gelir hedefini 8 miyar 693 milyon liraya çıkardı. Bu veriler, alkollü içkilerde kaçağın arttığını, hükümetin buna rağmen gelecek yıl alkollü içkilerin vergisini artırmayı hedeflediğini işaret ediyor. Hükümet önümüzdeki yıl sigaradan da 36.6 milyar lira ÖTV toplamayı hedefliyor. Buna göre sadece içki ve sigaradan devletin kasasına seneye 45.3 milyar lira kaynak girecek.

VERGİ ORANLARI NE KADAR ZAMLANDI?

Biradan alınan maktu vergi 10.6 kuruş. (%10)
Sigaradan alınan maktu vergi 7 kuruş. (%28)
Rakıdan alınan maktu vergi 14 TL. (%10)
Votkadan alınan maktu vergi 14 TL. (%10.4)
Viskiden alınan maktu vergi 16 TL. (%10.3)


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