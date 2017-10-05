Samanyolu Haber /Gündem / Şimşek'ten MTV'ye Gökçekvari yaklaşım: Silah alacağız /05 Ekim 2017 13:23

Şimşek'ten MTV'ye Gökçekvari yaklaşım: Silah alacağız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, MTV'ye yapılacak zam için "2018'de ilave silah sistemleri gündemde, bunu karşılamak için borç yerine vergi artışlarını tercih ettik." dedi. Melih Gökçek de daha önce attığı tweetlerde vergi oranlarındaki artışı 'ülkemizin bölünmesini istemiyorsak ödeyelim' şeklinde savunmuştu.

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Şimşek, MTV'ye yapılması planlanan zam oranına ilişkin "2018'de Türkiye'nin etrafındaki tehditlerle baş edebilmesi, caydırıcı bir güce sahip olabilmesi için ilave silah sistemleri gündemde. Bunu karşılamak amacıyla borç yerine vergi artışlarını tercih ettik." diye konuştu.

'HİÇBİR HÜKÜMET DURUP DURURKEN VERGİLERİ ARTIRMAZ'

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) ilişkin düzenlemenin zaruretten kaynaklandığını öne süren Şimşek, "Kısa sürede nasıl bir düzenleme olacağı açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken bu vergileri artırmaz. Yeni silah sistemlerini almak için Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktaracağımız, terörle mücadele, ülkemizin karşı karşıya kaldığı tehditleri bertaraf etmek ve caydırıcılık gücünü artırmak amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na aktaracağımız kaynak var. Türkiye önümüzdeki yıl savunma sanayisi ve Milli Savunma Bakanlığı için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave harcama yapacak. Net olarak MTV'den gelecek gelir 2018 sonrası alınacak araçlar da dikkate alındığında 2.8 milyar lira, ilave vergi artışının etkisi ise 2 milyar lira. Sadece savunma sanayisi harcamaları alacağımız tedbirlerin üçte ikisine tekabül ediyor" diye konuştu.
Şimşek, borçlanmanın yüksek faiz ve yapılacak hizmetlerden imtina etmek anlamına geldiğini vurgulayarak, bu nedenle ilave harcamaları vergi gelirleriyle karşılama kararı aldıklarını söyledi.

GÖKÇEK 'ÜLKE BÖLÜNSE DAHA MI İYİ?' DİYE SAVUNMUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamları savunurken ilginç ifadeler kullanmıştı

"Savunma giderleri için MTV'ye yüzde 40 zam yapıldı. Muhalefet ortalığı yıktı. Arkadaş yapacağın fedakarlık günlük bir tek sigara parası. Sadece bir sene telefon değiştirmesek 5 sene MTV farkı çıkar. Senede sadece ailece bir lokanta yemeğinden vazgeçsek MTV farkını karşılar." diyen Gökçek "Arkadaş zammı isteyen hiçbir iktidar yoktur. Ancak devletin güvenliği her şeyin üstünde. Allah korusun ülke bölünse daha mı iyi?" şeklinde mesajlar vermişti.


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