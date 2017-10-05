Torba yasadan mera talanı çıktı

Getireceği ağır vergi yükü nedeniyle tartışma yaratan 130 maddelik Torba Yasa Tasarısı, gündem yaratan düzenlemelerin dışında “tuzak” maddelerle dolu. Meclis tatile girmeden önce tepkiler üzerine zeytinlik alanlar ve meralarla ilgili “talan” maddelerini geri çekmek zorunda kalan AKP, Torba Yasa’da yer verdiği düzenlemeyle yeniden meraları hedef aldı.







“Üretim Reformu Paketi” adı altında Meclis tatile girmeden hemen önce getirdiği tasarıdan kamuoyu baskısı üzerine zeytinlikler ve meralarla ilgili “talan” düzenlemelerini çıkarmak zorunda kalan AKP, gözünü tarım alanlarına dikmekten vazgeçmedi. Birgün'den Sebahat Karakoyun'un haberine göre; AKP, daha önce vazgeçtiği “meralarda kamu yararı durumunda endüstri, teknoloji geliştirme, organize sanayi bölgeleri, serbest bölge yapımına izin verilmesine” ilişkin düzenlemeyi Torba Yasa Tasarısı’na ekledi.





AKP, Haziran ayında TBMM’ye sunduğu ve zeytinliklerin talanı ile öne çıkan “Üretim Reformu” olarak isimlendirilen yasa tasarısında, mera vasfı taşıyan alanlara endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi siteleri yapılmasının önünü açacak düzenlemelere yer verdi. Kamuoyunda ve Meclis’te yükselen muhalefet üzerine tasarı geri çekildi ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Yedi değil, onyedi kere de olsa bunu yasalaştıracağız” diyerek kararlılıklarını gizlemedi.





Ot bedeli de ödenmeyecek

Tasarı ile tahsis amacı değiştirilen mera, yaylak ve kışlaklar için 20 yıllık ot bedeli esas alınarak ödeme yapılmasına ilişkin yasa maddesi de hükümsüz kılınıyor.





CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yeni düzenlemenin “eskisinden çok daha vahşi” hükümler içerdiğini belirterek, “Daha önce ticaret alanı yapmak üzere mera vasfı değiştirildiğinde hiç olmazsa 20 yıllık ot bedeli ödenmesi öngörülüyordu. Şimdi bu bedelin ödenmesinden de vazgeçiliyor” dedi.





15 yılda 866 bin hektar kayboldu

AKP iktidarının izlediği politikalar sonucu Türkiye’nin tarımda tamamen dışa bağımlı hale getirildiğine dikkati çeken Sarıbal, şunları söyledi: “Ülkenin tarım alanları, sanayi ve ticaret alanı yaratmak, ekonomik kalkınma gerekçesiyle yok ediliyor, başka sektörlere açılıyor. AKP”nin 15 yılllık iktidarı döneminde 866 bin hektarlık toprak, tarım alanı olmaktan çıkarıldı. AKP ithalata dayalı tarım politikasını tüm hızıyla sürdürmekte kararlı görünüyor. TBMM gündemindeki Torba Yasa Tasarısı ve Orta Vadeli Plan, talana dayalı AKP politikalarının devamını öngören pek çok düzenlemeyle dolu”





Hayvancılığa darbe

Hayvancılık sektörüne darbe indirerek Türkiye’yi bu alanda daha fazla dışa bağımlı hale getireceği gerekçesiyle tepki gösterilen tasarıya ilişkin değerlendirmeler şu noktalarda yoğunlaşıyordu:





“Sürdürülebilir bir hayvancılık politikasının olmazsa olmazlarından birisi olan meralar, endüstri ve teknolojiye kurban edilecek.





AKP mera alanlarını sanayiye, turizme, toplu konuta tahsis ederken öte yandan yurtdışından milyarlarca dolarlık yem hammaddesi ithal ediyor.





Türkiye hayvancılıkta dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyorsa önce meraların amaç dışı kullanımı önlemeli; bu alanları ıslah ederek yetiştiricilerin kullanımına sunmalıdır.