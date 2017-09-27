AKP'li bakan yüzde 40'lık MTV zammını bakın nasıl savundu!

AKP'li bakan yüzde 40'lık zammı böyle savundu: 'Zaten yüzde 15 artacaktı...'





Maliye Bakanı Naci Ağbal televizyon programında yapılan zamlara dair konuştu.





Ağbal, motorlu taşıtlar vergisine getirilen yüzde 40'lık zammı savunarak, "Her sene bu vergi, enflasyon oranında artıyor. Zaten biz düzenleme yapmasaydık, motorlu taşıtlar vergisi, yüzde 15 artacaktı. Başta savunma güvenlik harcamaları olmak üzere çok önemli tedbirler almak gerekiyordu. Bunlardan biri de yüzde 15 yerine yüzde 40 oranında artırılması. Normalin üzerinde gelen artış oranı yüzde 25..." şeklinde konuştu.





Yapılan zam 1 Ocak 2018'de devreye girecek.