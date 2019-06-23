SGK'yı da batırdılar

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geçen yılın 5 ayında 22,9 milyar lira olan kurumun görev zararı bu yılın aynı döneminde 35,4 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde Hazine’den yapılan yardım ise 29,1 milyar liradan 48,2 milyar liraya çıktı.





Bütçe açığı her yıl artan SGK bir türlü toparlanamıyor. Bütçedeki görev zararları içerisinde en büyük pay SGK’ya ait. Ancak geçen yılla kıyaslandığında hızla artan zararın boyutu da dikkat çekiyor.





Hazine’den yapılan yardım da geçen yıla göre hızla artıyor.





AÇIK 2019 YILINDA MİLYAR LİRAYI BULACAK





2016 yılında 20,6 milyar lira açık veren SGK, 2017 yılını 24.1 milyar lira açıkla kapattı. SGK’nin 2018 bütçesinde öngörülen açığı 34 milyar liraydı. Bu yıl sonunda ise SGK’nın 47,6 milyar lira açık vermesi bekleniyor.





Bütçeye göre SGK’nın bu yıl toplam geliri 414,6 milyar lira, toplam gideri ise 462,3 milyar lira olacak.





Bütçeden yapılan cari transferler incelendiğinde görev zararları içerisinde en büyük pay SGK’ye ait. Bütçe gider tablolarına göre, bu yılın ilk 5 ayında oluşan görev zararları toplamı 38,1 milyar lira. Bunun 35,4 milyar lirası SGK’ya ait.





HAZİNE YARDIMI ARTTI





Cumhuriyet'in haberine göre Hazine’den yapılan yardımlar içerisinde de aslan payı SGK’ya ait. Bu yılın ilk 5 ayında tüm kurumlara yapılan Hazine yardımlarının toplamı 71,1 milyar lira.





Hazine’den 5 ayda SGK’ya yapılan yardımın tutarı ise 48,2 milyar liraya ulaşmış durumda. Oysa geçen yılın ilk 5 ayında Hazine’den SGK’ye yapılan yardım miktarı 29,1 milyar liraydı.





2018’in tamamında ise Hazine’den SGK’ya 75,2 milyar lira yardım yapıldı. Bu yılın ilk 5 ayında Hazine’den SGK’ya yapılan yardım, geçen yılın tamamında yapılan yardımın yarısını çoktan aşmış durumda.





İŞKUR'A 5 AYDA 173,4 MİLYON HAZİNE YARDIMI





Daha yılın yarısı bile olmadan bu rakama ulaşılmış olması, yılın sonuna kadar Hazine’den SGK’ya yapılacak yardımın daha da artacağını gösteriyor.





Bu arada sosyal güvenlik kurumlarına Hazine yardımları kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü’ne bu yılın ilk 5 ayında 173,4 milyon lira yardım yapıldı.





İŞKUR’a yapılan Hazine yardımı, SGK’ya yapılan yardımın büyüklüğünü de ortaya koydu.