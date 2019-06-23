Samanyolu Haber /Gündem / Seçime saatler kala kritik açıklama /23 Haziran 2019 08:29

Seçime saatler kala kritik açıklama

Saadet Partisi'ni 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden önce "teröristlere destek veriyor" diye itham eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan bugün yeniden yapılan seçim öncesi 180 derece zıt bir tavır sergiledi. AKP'nin Saadet'in kendi adaylarına destek verdiği algısını Saadet lideri Karamollaoğlu seçime saatler kala bozdu.

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kendi adayları Necdet Gökçınar ile İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılacaklarını belirterek, siyasetlerini kimseye seçim kaybettirmek veya kazandırmak üzere kurmadıklarını söyledi. 

Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir heyet Saadet Partisi'ni (SP) ziyaret etmişti. Bu ziyaret iktidar medyasında Saadet'in İstanbul'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a destek vereceği yönünde yorumlanmıştı. 

Saadet'ten yapılan açıklamada ise Yıldırım'a destek vemek gibi bir kararları olmadığı bildirilmişti. 

KARAMOLLAOĞLU SEÇİME SAATLER KALA AÇIKLAMA YAPTI

Genel Başkan Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Karamollaoğlu, paylaştığı tweetlerde, “Gerek Necdet Bey gerekse teşkilatımız, bütün baskı ve ambargolara, bir algı oluşturulma çabasına rağmen ciddi bir gayretle çalışmaktadırlar. Bu sebeple belirtmek isterim ki bizim siyasi anlayışımız kimseye seçim kaybettirmek veya kazandırmak üzerine kurulu değildir.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'nun tweetleri şöyle:



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