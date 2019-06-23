Seçime saatler kala kritik açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu kendi adayları Necdet Gökçınar ile İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimine katılacaklarını belirterek, siyasetlerini kimseye seçim kaybettirmek veya kazandırmak üzere kurmadıklarını söyledi.





Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir heyet Saadet Partisi'ni (SP) ziyaret etmişti. Bu ziyaret iktidar medyasında Saadet'in İstanbul'da AKP'nin adayı Binali Yıldırım'a destek vereceği yönünde yorumlanmıştı.





Saadet'ten yapılan açıklamada ise Yıldırım'a destek vemek gibi bir kararları olmadığı bildirilmişti.





KARAMOLLAOĞLU SEÇİME SAATLER KALA AÇIKLAMA YAPTI





Genel Başkan Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





Karamollaoğlu, paylaştığı tweetlerde, “Gerek Necdet Bey gerekse teşkilatımız, bütün baskı ve ambargolara, bir algı oluşturulma çabasına rağmen ciddi bir gayretle çalışmaktadırlar. Bu sebeple belirtmek isterim ki bizim siyasi anlayışımız kimseye seçim kaybettirmek veya kazandırmak üzerine kurulu değildir.” ifadelerini kullandı.





Karamollaoğlu'nun tweetleri şöyle:













