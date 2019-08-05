Sadece Erdoğan'ın kullandığı Atatürk Havaalanı 'otel' oluyor

Hükümet, iç ve dış hat uçuşların yeni havaalanına kaydırıldığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seyahatlerinde kullanmaya devam ettiği İstanbul’daki Atatürk Havaalanı’na “Airport Hotel” yapacak. Cumhuriyet’te yer alan habere göre genel havacılık ve kargo uçuşlarının yapılacağı havaalanına ayrıca fuar alanı da inşa edilecek. Ancak aynı aks üzerinde oldukları için Atatürk ile İstanbul havaalanlarından aynı anda iniş kalkış yapılamayacak. Bu arada İstanbul Havalimanı’nın çevresindeki rüzgâr enerji santrallerinin (RES) de hâlâ taşınmadığı ortaya çıktı.





CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapılan çalışmalarda İstanbul Havalimanı’nın çevresindeki RES’lerin uçuş emniyetini riske eden bir etkisinin tespit edilmediğini savundu. Buna karşın Turhan, “İstanbul Havalimanı’nın geleceği yönelik fazları ile gelişim aşamaları dikkate alınarak yapılan planlamalar kapsamında, RES’lerin bölgeden kaldırılması yönünde çalışmaların devam ettiği bilinmektedir” dedi. Turhan, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havaalanı’na aynı anda iniş ve kalkış yapılamadığını da şöyle açıkladı: “İki havalimanının pistlerinin aynı aks üzerinde olması nedeniyle hava trafik usulleri gereğince aynı anda iniş kalkış yapılabilmesine olanak sağlamamaktadır.”





Turhan, İstanbul Havalimanı’nın tam kapasiteyle faaliyete geçmesi sonrasında Atatürk Havaalanı’nın saatlik pist kapasitesinin 5 iniş, 5 kalkış olarak belirlendiğine de işaret ederek, “Bu çerçevede; havacılık faaliyetleri (genel havacılık ve kargo uçuş operasyonları) ile havacılık dışı faaliyetlerin (Airport Hotel, konferans salonu, havacılık fuar alanı) icra edebileceği öngörülmekte olup, bu hususlarda başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir” dedi.





‘PİST ISITMA YOK’





İstanbul Havalimanı’nda pist ısıtma sistemi bulunmadığını da belirten Turhan, “İstanbul Havalimanı ihale eki sözleşme, proje ve şartnamelerinde pistlerde ısınma sistemi öngörülmemiş olup yapımı tamamlanan ve hizmete açılan pistlerde de pist ısıtma sistemi yer almamaktadır. Ancak İstanbul Havalimanı projesinin büyüklüğü ve vizyonu doğrultusunda kapsamlı bir karla mücadele ekip ve ekipmanları oluşturulmuş olup, kış şartlarında uçuş trafiği ve güvenliğini etkileyecek herhangi bir sorunla karşılaşılmaması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır” bilgisini verdi.





Turhan, İstanbul Havalimanı’nın toplamda 4 etapta tamamlanacağını da belirterek, “Tüm fazların tamamlanması sürecinde havaalanında inşaat işlerinin devam etmesinin kaçınılmaz olduğu değerlendirilmektedir” dedi.