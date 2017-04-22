Selvi'den Yeni Şafak yazarı Tuna'ya topuk selamı





Yeni Şafak yazarı Salih Tuna dünkü yazısında; "Hayır diyenlerin içinde CHP'lilerin yanı sıra Vatan ve Saadet Partililer ve Fe'mi Bey gibi değişik AKP'liler vardır.

Kuvvetle muhtemel bizim Selvi de bunların içindedir. Sayın Bahçeli'nin “kılıç artığı” ifadesi münasebetiyle gidip “hayır” demiş olabilir. (Bu arada, Kürt seçmenin tavrı konusunda Selvi yanılmış, Bahçeli haklı çıkmıştır.)

Bunların içinde Star gazetesi yazarlarından çok “biçilmiş” çok “örselenmiş” ve çok “İslamcı” bir abimiz de vardır. Belki de yoktur, günahına girmeyelim.

Lakin değişik ve gevşek AKP'liler çoktur." diye yazmıştı.





Tuna bugünkü yazısında yine aynı konuya değindi. Ve Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'nin kendisini arayıp 'Evet' oyu verdiğini söyledi. İşte bugünkü yazısındaki o bölüm:





“Gevşek AKP'lilerde sancı büyük” başlıklı yazımda, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin referandumda kuvvetle muhtemel “hayır” dediğini yazmıştım. Selvi aradı ve “evet” dediğini ifade etti. Beyan esastır, gerisi hilaf-ı hakikattir."



