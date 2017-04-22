'Arınç ve Kılıç'ın gönül dünyamızda yeri yok'





15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olduğunu belirten Mehmet Metiner, "Yani bir darbe varsa, bu darbenin siyasi ayağının olmaması mümkün değildir. Sonuçta darbe başarılı olsaydı, bu ülkeyi yönetecek insanları vardı. Bu isimler konusunda bilgi sahibi değilim. Mutlaka MİT ve Cumhurbaşkanımız gerekli bilgiye sahiplerdir. Darbenin siyasi ayağının olmadığını söylemek çok büyük bir yanlışlık olur.' dedi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melik Gökçek'in, bir süre önce "Bülent Arınç darbenin Başbakanı olacaktı" iddiasını da değerlendiren Metiner, "Kişisel olarak benim için Bülent Arınç'ın ve de Suat Kılıç gibi başkaca isimlerin bugün geldiğimiz yer itibarıyla gönül dünyamızda zerrece bir yeri yoktur" diye konuştu.



AKP Milletvekili Mehmet Metiner, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının olmadığını söylemenin büyük bir yanlış olacağını söyledi.