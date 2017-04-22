Samanyolu Haber /Ekonomi / Çaykur Katarlılara mı satıldı yoksa borca karşılık ipotek mi edildi? /22 Nisan 2017 14:08

Çaykur Katarlılara mı satıldı yoksa borca karşılık ipotek mi edildi?

Son günlerde kulislerde konuşulan ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı iddiasına açıklama geldi

SHABER3.COM

Varlık Fonu şirketlerinden biri olan ÇAYKUR, "Katarlılara satıldığı" yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak "ÇAYKUR'un Katarlılara satıldığı haberinin gerçekle alakası yoktur. Böyle bir konu kesinlikle söz konusu değildir" dedi. 

KATARLI FONA İPOTEK Mİ EDİLDİ?

CHP'li milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise Twitter'dan ilginç bir iddiada bulundu. Bekaroğlu, "ÇAYKUR satıldı" haberi doğru değil ama daha da kötüsü oldu; Körfez merkezli bir fondan alınan borç karşılığında ÇAYKUR ipotek edildi.' diye yazdı
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