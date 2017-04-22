Mücahit Ören'in 13 Temmuz'da attığını iddia ettiği mesajı yayınladı

Mücahit Ören'in darbe girişiminden haberdar olduğunu iddia eden Önkibar'a göre bu mesajı başkası atsa şimdi tutuklanmış olurdu...





Yazıdan ilgili bölüm şöyle:





Tarih: 13 Temmuz 2016 yani darbeden iki gün önce.







Mücahit Ören vatandaşı olduğu ABD’dedir.





İhlas’ın Ankara’daki muhasebe sorumlusu Abdullah, Mücahit Ören’e mesaj göndererek, İhlas Grubu’na ait üç ayrı TV kanalı için talep edilen uydu kirası bağlamında ilave teminat mektubu istendiğini iletir.





Mücahit Ören bu istem üzerine ABD’den, TGRT Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’a şu e-maili gönderir:





-“Kesin söylüyorum,bir kuruş ilave teminat mektubu vermiyorum… Önce kapatırım TGRT’yi, ancak Ankara’yı ayağa kaldıracağımız gün çok yakın… Abdullah, bankalar ile falan konuşmayın.”





İŞTE MÜCAHİT’İN, BATUHAN YAŞAR’A ABD’DEN GÖNDERDİĞİ E- POSTA MESAJININ ÇIKTISI













Bana eski çalıştığım İhlas’ın içinden iletilen bilgisayar çıktısı ile sunduğum bu mesaj her şeyi afişe ediyor!







