Samanyolu Haber /Gündem / Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!.. /25 Ocak 2017 14:50

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Havuz Medyası'nın yeni amiral gemisi Hürriyet'te yazan yandaş Abdülkadir Selvi, katıldığı canlı yayında Irak'ta da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapılacağını söyledi.

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Nevşin Mengü'nün sunduğu CNN Türk Ana Haber'e Abdülkadir Selvi konuk oldu. Irak'ta da Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapılacağını belirten Selvi, bu konuda tarih de vererek şunları söyledi:

“Mart ya da nisan ayında mevsim şartlarının izin verdiği tarihlerde Suriye’deki Fırat Kalkanı Operasyonu’na benzer Irak’ta da terör örgütüne yönelik bir takım müdahaleler görebiliriz.” dedi.

Selvi, “Doğrusu bu konuda çok sınırlı bilgilerle hareket ediyoruz. Çok fazla da bu konuyu açmak istemiyorum. Ama önleyici terör kapsamında, terörü sınırlarımız ötesinde durdurmak, içerde de ayrıca PKK’nın canlı bombalı araçları hazırladığı, ‘içimizdeki Kandilcikler’ dediğimiz yerlere yapılan operasyonlar da kış şartlarında devam ediyor. İçeride örgüte yönelik operasyonlar sürecek, diğer taraftan da sınır ötesinde bir takım faaliyetlerin yürütüldüğü belli oluyor” cevabını verdi.
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