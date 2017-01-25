Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriz vatandaşı tasarrufa itti lüks tüketimin azaldı /25 Ocak 2017 14:48

Kriz vatandaşı tasarrufa itti lüks tüketimin azaldı

BKM, 2016 harcama verileri tüketim eğilimindeki gelişmeleri ortaya koydu

Kriz vatandaşı tasarrufa itti lüks tüketimin azaldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM ),tarafından açıklanan 2016 kredi kartı kullanım detayları da yıl genelinde lüks tüketimin ivme kaybettiğini ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini ortaya koydu. AVM'lerde yılın üçüncü çeyreğine ilişkin veriler tüketicilerin zorunlu harcamalara yöneldiğine işaret etmekteydi.

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2016 yılında lüks tüketimin azaldığını ve tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak tasarrufa yöneldiğini açıkladı.

Sektörel verilere bakıldığında istatistikler, 2016 yılında kartlarla daha çok tasarruf yapıldığını ortaya koyarken lüks tüketim ve turizm harcamalarının 2015’e kıyasla azaldığını gösteriyor. Kart harcamalarının en fazla artış gösterdiği sektörler ise bireysel emeklilik (yüzde 84), kamu/vergi (yüzde 72), sigorta (yüzde 25), yemek (yüzde 17) ve sağlık (yüzde 14) olarak sıralanıyor.

"Geleceği garantileme eğilimi"

Temel tüketime yönelik sektörlerdeki harcama artışının enflasyona paralel ya da biraz daha üzerinde olduğunu vurgulayan Dr. Soner Canko, “Tasarrufa yönelik sektörlerdeki yüksek artışı, bireylerin geleceklerini garanti altına alma eğilimi kapsamında yorumluyoruz. Lüks tüketime yönelik sektörlerde ise harcamaların aynı seviyede kaldığını ya da enflasyonun altında büyüdüğünü görüyoruz” ifadesini kullandı.
<< Önceki Haber Kriz vatandaşı tasarrufa itti lüks tüketimin azaldı Sonraki Haber >>

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Saraycılar ve hayırcılar kampanyaya erken başladı

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Selvi işareti verdi... TSK, Kuzey Irak'a giriyor!..

Amerika'da ilginç kaza!

Amerika'da ilginç kaza!

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Fethullah Gülen Hocaefendi: Mazlum, kazanıyor; Kaybeden, zâlim oluyor,

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Yılın Kocası olmaya aday görüntü

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Kılıçdaroğlu: Kurtulmuş’un sözleri ‘terörü destekliyoruz’ itirafı

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Erdoğan'ın ülkücülere hakaretleri: Kafatasçı, ırkçı, vampir, kandan beslenen, hayvan

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Kürsüde konuşurken baygınlık geçirdi

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son Bamteli sohbeti

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!

Endonezya'nın Ekonomi Dergisi: Türkiye ekonomik krizin eşiğinde!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:48:30