Fırat Kalkanı’ndan acı haber: Bir şehit

Suriye’nin El Bab bölgesinde sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda ağır yaralanan ve Ankara GATA’da tedavi gören sözleşmeli er Muhammet Bozarslan’ın şehit olduğu haberi Bitlis’in Adilcevaz’daki ailesine ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 21 Aralık’ta El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye’nin El Bab bölgesinde sürerken 21 Aralık günü IŞİD saldırısında yaralanan askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli piyade komando er Muhammed Bozarslan da bugün tedavi gördüğü Ankara’da yapılan tüm müdahaleler rağmen bugün kurtarılamayarak şehit oldu. Bozaslan’ın şehit olması haberi Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nde yaşayan baba evine ateş düşürdü. Uzman Erbaş Bozarslan’ın cenazesinin yarın memleketinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.





GÖNÜLLÜ GİTMİŞ





Antalya’nın Aksu İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan’ın yeğeni de olan Muhammed Bozarslan’ın, Fırat Kalkanı Harekatı’na gönüllü katıldığı belirtildi. Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Bozarslan, yeğeninin 2 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığını ve bekar olduğunu kaydetti. Şehidin cenazesinin memleketi olan Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nde toprağa verileceğini vurgulayan Bozarslan, “Operasyona çok isteyerek gitti. Giderken, ailesine ‘Memleket için gidiyorum, sizin için döneceğim’ demiş. Ama dönemedi. 3 kardeşin en büyüğü” dedi. Aksu Belediye Başkanı AKP’li Halil Şahin, yaptığı açıklamada çok üzgün olduğunu belirterek, “Başta belediye başkan yardımcımız Nevzat Bozarslan olmak üzere, şehidimizin tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.