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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması
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TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması
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09 Aralık 2016 10:43
TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması
TSK sabah saatlerinde Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili açıklama yaptı
TSK'dan yapılan açıklamada ''Özgür Suriye Ordusu tarafından Zarzur meskun mahalli ve Bab-Mümbiç karayolunda büyük ölçüde kontrol sağlanmıştır'' ifadelerine yer verildi.
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