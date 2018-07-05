Selfie kazalarına dikkat: Selfie çekerken nelere dikkat etmeli?





Fotoğraf çekerken veya çektirirken yaşanan ölüm haberleri son zamanlarda artıyor. Türkiye'de de çok sayıda fotoğraf kazası yaşandı. Şanlıurfa'da kalede fotoğraf çektirmek isterken düşen H.D. hayatını kaybetmişti.





Muğla'da da 7 aylık hamile kadın, Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekerken dengesini kaybedip düşmüş ve yaşamını yitirmişti.





Dünyada da çok sayıda fotoğraf kazası sonucu ölüm yaşanıyor. Araştırmaya göre fotoğraf çektirirken ölenlerin sayısı, köpek balığı saldırısı sonucu ölenlerin sayısından fazla. Sadece 2014'te 49 kişi selfie yüzünden hayatını kaybetti. 2015 yılında ise ölenlerin sayısının 27 olduğu ifade ediliyor. 2016'nın ilk sekiz ayının yer verildiği bir habere göre ise 73 kişi selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti. 2016 itibariyle ölüm sayısının 127 olduğu da ifade ediliyor. Tabi tüm bu rakamlar basına yansıyan haberlere dayanılarak, bilinen ölümleri kapsıyor.





Dünya çapında selfie çekerken ölenlerin sayısı her geçen yıl artıyor.

















Çin'in en büyük holdinglerinden HNA Grup'un yönetim kurulu başkanı Wang Jian, Fransa'da turistik bir yerde fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti. Yapılan araştırmalarda ise ölüm nedenlerinin çoğu yüksek binalar ve yüksek kayalıklardan düşme olarak belirlendi.





Ölüm nedenleri bölgeye göre de değişiyor. Bu kimi zaman silahla çektirilen fotoğrafla oluyor. Kimi zaman ise en çok selfie ölümünün görüldüğü ülke olan Hindistan'da görülen tren çarpması sonucu...





Peki selfie çektirirken nelere dikkat etmek gerekir? İş Sağlığı ve Güvenliği'nin sitesinde yer alan bilgilere göre yapılması gerekenler şöyle:





Bastığınız yere ve arkanıza dikkat edin





Uçurum, kayalık, şelale, vadi gibi yüksek mekanlar doğada dikkat çekici selfie için en çok tercih edilen alanlardır. ancak bu mekanların hemen kenarına gidip poz vermek, dengenizi kaybedip aşağı düşmenize neden olabilir.





Yapılan bir araştırmaya göre selfie çekerken yaşanan ölümlü kazalar ağırlıklı olarak yüksekten düşme nedeniyle gerçekleşiyor.





Yüksek ve tehlikeli alanlarda poz verirken asla en uçta durmayın. Yüksek alanın kenarı ile aranızda mutlaka en az kendi boyunuz kadar mesafe olsun. Ayrıca üzerinde durduğunuz alanda da kayıp veya takılıp düşmeye neden olacak nesneler olmadığına emin olun. Daha iyi bir poz için geri adım attığınızda kontrolsüz düşebilirsiniz.





Tüm bu risklerden korunmak için perspektif teknikleri kullanarak biraz fotoğraf hilesi yapmakta sakınca yok.





Hareketli araçlara dikkat edin





Diğer bir popüler selfie türü de araç kullanırken, seyahat ederken veya otoyol kenarında çekilen selfielerdir. Özellikle araç kullanırken ve tren gibi araçların üstüne veya yanına çıkıp verilen pozlar çok büyük tehlike oluşturur. Araç kullanırken telefonla konuşmanın bile yasak ve tehlikeli olduğunu düşündüğümüzde poz vermenin ne kadar büyük tehlike olduğunu görebiliriz.





Araç kullanırken asla selfie çekmeyin !





Ayrıca araç trafiğinin yoğun olduğu yollar, bisiklet yolları gibi alanlarda da araçların yakınında poz vermek tehlikelidir. Burada da bazı küçük fotoğraf hileleri kullanabilirsiniz.





Bir şey yerken ve içerken poz vermeyin





Selfie çekerken tıkanma ve boğulma nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısı, yüksekten düşme nedeniyle yaşanan olaylar kadar fazladır. Bunun en büyük nedeni yiyecek ve içecekleri olağanın dışında tüketmeye çalışırken tıkanmaktır.





Vücudumuz yemek yerken otomatik olarak nefes borusunu kapatır ve açar. Ancak yemek yerken aynı anda bir başka dikkat gerektiren ve vücudun farklı davranmasını gerktiren hareket yaptığımızda yemek borusu ve soluk borusu arasında karışıklık olabilir.





Örneğin bir leblebiyi normal şekilde yerken poz vermek yerine havaya atıp tam ağzınızla yakaladığınız anı fotoğraflamak çok daha ilgi çekici olacaktır. Ancak bu durum leblebinin nefes borusuna kaçma ihtimalini çok arttırır.





Yüksek binalara çıkmayın





Son günlerin en popüler ve belki de en tehlikeli selfie mekanları yüksek binaların çatılarıdır. Bir çok insanın çıkmaya değil aşağı bakmaya bile cesaret edemeyeceği bu yüksekliklere hiç bir koruma ekipmanı olmadan çıkmak ölüme davetiye vermektir.





Ayrıca bu şekilde çekilen pozların bazılarının binaların reklamını yapmak için yüksek güvenlik önlemi alınarak prefesyonel kişiler tarafından çekildiği de söylenmektedir. Bu da aslında bu işin göründüğü kadar kolay ve yapılabilir olmadığını gösterir.





Yüksek binalara tırmanmak çok uç bir fikir bile olsa evimizin terası, balkonu veya çatıları da aynı derecede tehlikelidir.





Hayvanlara dikkat edin





Zaman zaman hayvanlarla selfie çekerken yaşanan komik veya tehlikeli durumların haberlerini izliyoruz. Özellikle haber değeri taşımaları nedeniyle safari türü vahşi doğanın içindeyken yaşanan olaylar daha çok gündeme geliyor. Ancak evcil bile olsalar hayvanları da kadraja alarak verilen pozlar her zaman tehlikelidir.





Hayvanlar insanlara karşı dostça davransalar bile kendi cinslerine karşı farklı yaklaşımlar sergileyebilirler. Evcil bir hayvana selfie pozu verdirdiğinizde telefon ekranında gördüğü canlının kendisi olduğunu fark etmeyecektir. Bu da onu farklı bir canlı sanıp değişik tepkiler vermesine neden olabilir.





Eğer birlikte poz verdiğiniz hayvan size zarar verecek güçte ve boyutta ise tehlikeli anlar yaşayabilirsiniz. Bir çok selfie pozunda hayvanlar tam arkanızda ancak ne yaptıklarını göremeyeceğiniz bir pozisyondadır. Bir anlık tepki ile gafil avlanıp zarar görebilirsiniz.