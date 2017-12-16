Samanyolu Haber /Gündem / Çağın yeni hastalığı Selfitis: Sürekli selfie çekme ihtiyacı hissetmeye dayalı ruhsal bozukluk /16 Aralık 2017 14:39

Çağın yeni hastalığı Selfitis: Sürekli selfie çekme ihtiyacı hissetmeye dayalı ruhsal bozukluk

Psikologlar sürekli selfie çekip sosyal medyada paylaşanların 'Selfitis' hastalığına kapılmış olabileceklerini söylüyor ve psikolojik yardıma ihtiyaç duyabilecekleri uyarısında bulunuyor.

Çağın yeni hastalığı Selfitis: Sürekli selfie çekme ihtiyacı hissetmeye dayalı ruhsal bozukluk

The Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 'Selfitis' terimi, takıntılı bir şekilde selfie çekenler için ilk de 2014'te kullanıldı. Amerikan Psikiyatri Derneği, bu takıntıyı bir hastalık olarak değerlendirmeyi öne sürdü.

Nottingham Trent Üniversitesi ile Hindistan'daki Thiagarajar Enstitüsü de bu alışkanlığın hastalığa dönüşüp dönüşmediğinin araştırılması kararı aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Selfitis'in bir ruhsal bozukluk olduğu sonucuna varıldı ve rahatsızlığın ciddiyetinin değerlendirilmesi için 'Selfitis Davranış Skalası' geliştirdi.

Skala 1'den 100'e kadar uzanıyor. Neden selfie çekildiğinin saptanması için araştırmaya 200 kişi katıldı ve veriler daha sonra 400 kişide test edildi.

Katılımcılar Hindistan'dan. Zira, selfie seçenlerin en çok olduğu ve tehlikeli yerlerde selfie çekerken ölenlerin çoğu Hindistan'dan.
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