Samanyolu Haber
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi....
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi....
/
05 Temmuz 2018 23:24
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi....
Tartışma programında yorumcular hızları alamayıp bir birine girdiler....
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...
Afganistan 1.Kanal'da yorumcular önce ağız kavgasına tutuştu.. Ortalık yatışmayınca yumruklar konuştu... Kavga stüdyo çalışanları tarından zor ayrıldı...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi....
Sonraki Haber >>
Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
Havuz medyası halka mikrofon uzatamıyor ama yabancı medya bazı gerçekleri yansıtıyor... DW Türkçe...
Patreon bağışları neden önemli?
AKP medyasının hedef gösterdiği gazeteciler nasıl ayakta kalıyor, nasıl geçimlerini temin ediyor,...
Rusya'da araç kalabalığa daldı...
Rusya'nın Soçi kentinde bir aracın yayaların arasına daldı. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği,...
Yeni Bylock kararı ne anlama geliyor?
Yargıtay BYLOCK davasında yeni emsal beraat kararı verdi. Bu karar nasıl okunmalı?
Kısıklı'daki 4 milyonluk villayı nasıl edindi?
Resmi Gazete’de seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığı da...
ABD'li senatör: Ankara kendini bataklıkta bulabilir
Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra hafta başında Menbiç'i ziyaret eden ABD'li...
Şahin Alpay savunma yaptı: Zaman Gazetesi'nde neden yazdım?
İstanbul 14. Ağır ceza mahkemesi'nde görülen ve gazetecilerin yazı ve attıkları tweetler yüzünden...
Cezaevinde şüpheli bir şekilde hayayını kaybeden Emniyet Müdürü Güven defnedildi...
Geçen ay tutuklanan ve Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede ölü bulunan eski Ankara...
[Bu haber Türk medyasında yok] Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
Enflasyon son 14 yılın rekorunu kırdı, yıllık bazda yüzde 15’i geçti. Rekor enflasyonla birlikte...
Zaman davası'nda gazeteciler son kez hakim karşısında
Yazdıkları yazılar ve twitlerden dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl hapse kadar...
Çin'in en zengin işadamı fotoğraf çektirirken öldü
Çin'in en büyük holdinglerinden HNA Grup'un yönetim kurulu başkanı Wang Jian, Fransa'da turistik...
Küçülen Türk teknoloji devi satılıyor
Bloomberg International'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Alman teknoloji perakende firması...
Tweet
AKP'nin en kötü projesi :15 Temmuz
Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...
Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!
Rusya'da araç kalabalığa daldı...
Patreon bağışları neden önemli?
Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor
AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma
'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’
Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den
ÖNE ÇIKAN HABERLER
2 yıl sonra tahliye
Muharrem İnce'den Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a jet yanıt
[Bu haber Türk medyasında yok] Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
01:50:11