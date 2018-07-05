Samanyolu Haber /Gündem / Yorumcular canlı yayında birbirine girdi.... /05 Temmuz 2018 23:24

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi....

Tartışma programında yorumcular hızları alamayıp bir birine girdiler....

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Afganistan 1.Kanal'da yorumcular önce ağız kavgasına tutuştu.. Ortalık yatışmayınca yumruklar konuştu... Kavga stüdyo çalışanları tarından zor ayrıldı...
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Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

Yorumcular canlı yayında birbirine girdi...

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