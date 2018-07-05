Samanyolu Haber /Gündem / [Bu haber Türk medyasında yok] Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi... /05 Temmuz 2018 21:39

[Bu haber Türk medyasında yok] Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Enflasyon son 14 yılın rekorunu kırdı, yıllık bazda yüzde 15’i geçti. Rekor enflasyonla birlikte zamlar da art arda gelmeye başladı

Hayat pahalılığı vatandaşı bezdirdi...

Havuz medyası halka mikrofon uzatamıyor ama yabancı medya bazı gerçekleri yansıtıyor... DW Türkçe Ankara'da semt pazarında halka mikrofon uzattı... Vatandaş hayat pahalılığından ciddi şekilde rahatsız...
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