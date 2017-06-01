Almanya'dan İncirlik için B planı hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İncirlik krizine çözüm bulabilmek için Türkiye’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Bakan Gabriel'e hükümet üyelerinin, milletvekillerinin ve bürokratların “Ankara'ya gitme” telkininde bulunduğu, Türkiye ile ilişkilere büyük önem veren Gabriel'in ise Ankara ile iplerin kopmasını önlemek için son kez uzlaşmayı denemek istediği öğrenildi.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre Gabriel İncirlik meselesinin gelecekte yeni tartışmalara yol açmayacak şekilde çözüme kavuşturulmasını istiyor. Alman yetkililer, Türkiye ile her anlaşmazlık yaşandığında İncirlik ziyaret taleplerinin reddedilmesinin Alman hükümetini iç politikada zor durumda bıraktığına işaret ediyorlar. Bu nedenle Gabriel’in talebi Alman milletvekillerine bir kereliğine mahsus bir ziyaret izniyle sınırlı değil.

Berlin umutlu değil

Alman hükümeti milletvekilleri için iki ya da üç hafta önce bildirmek koşuluyla, genel bir ziyaret imkânının tanınmasını istiyor. Ancak Türkiye’nin bugüne kadarki tutumu nedeniyle Berlin ziyaret öncesinde büyük umutlar taşımıyor. Üst düzey bir Alman yetkili, Türk tarafının bugüne kadar farklı gerekçelerle Alman milletvekillerinin ziyaretine izin vermediğini belirtirken şunları dile getirdi:

"Önce Almanya’nın bazı Türk vatandaşlarının iltica taleplerini kabul etmesi öne sürüldü. Sonra savunma komisyonunda yer alan Sol Parti milletvekillinin PKK'yı desteklediğini iddia ettiler ama buna herhangi bir dayanak olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca bize referandum sürecinde Türk bakanların Almanya'da konuşmasına izin verilmemesi konusu da iletildi. İkili ilişkilerin farklı alanlarında yaşanan her gerilimde milletvekili ziyaretlerine izin verilmemesi durumu çıkmaza sokuyor. Bu nedenle tek bir seferlik ziyaret izni verilmesi bizim açımızdan çözüm olmayacaktır.”

"Görüşmeyi Türk tarafı istedi"

Alman kaynaklar, Erdoğan-Merkel görüşmesinin Türk tarafının ısrarlı girişimleri üzerine gerçekleştiğini, ancak anlaşmazlık konularında mutabakat sağlanamadığını kaydettiler.

Görüşmenin olumsuz geçmesine karşın Bakan Gabriel’in yine de son bir kez konuyu Çavuşoğlu ile yüz yüze görüşmek istediği belirtiliyor.

Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun görüşmenin Pazartesi günü gerçekleştirileceğini söylemesine karşın henüz ziyaretin resmen netlik kazanmadığı, gelecek Pazar günü ile Çarşamba günü arasında gerçekleşmesine yönelik görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

"Türkiye destekçisini kaybeder”

Berlin’deki siyasi kulislerde, İncirlik anlaşmazlığında çözüm bulunamaması durumunda sadece askerlerin çekilmesi değil, Ankara ile birçok alanda işbirliği konularının gözden geçirilmesi gerektiği konuşuluyor.

Alman Bakan Gabriel'in Ankara'da Türkiye ile Almanya’nın arasında işbirliğinin önemine vurgu yapacağı, İncirlik krizinin geride bırakılmasının öneminin altını çizeceği belirtiliyor.

Gabriel'in krizin aşılmaması halinde ise gerilimin ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkiler gibi tüm alanlarda sonuçlar doğuracağını, NATO ve AB’de de yansımaları olacağını aktarmaya hazırlandığı öğrenildi.

AB vurgusu

Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yenilenmesi, ekonomik işbirliği ve turizm gibi alanlardaki beklentilerini hatırlatan Alman siyasiler, "Türkiye AB’de ve uluslararası alanda destekçisini kaybeder, Türkiye’nin beklentileri olduğu alanlarda ilerleme sağlanamaz” görüşünü aktardı.

Gabriel’in İncirlik krizinin aşılabilmesi halinde ise bunun ilişkilerde yeni bir dönem başlatılması için bir fırsat olacağı mesajını vermesi bekleniyor.

Alman bakanın işbirliğini yeniden canlandırmaya dönük farklı girişimler için öneriler hazırlattığı, gerginliğin aşılması durumunda iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde stratejik diyalog toplantısının bu yıl içerisinde yapılmasını da önerebileceği kaydediliyor.