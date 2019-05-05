Samanyolu Haber /Gündem / Şehit cenazesinde 39 CHP'li gözaltına alındı /05 Mayıs 2019 16:14

Şehit cenazesinde 39 CHP'li gözaltına alındı

Hükümete yakın Sabah gazetesinin iddiasına göre bugün Ankara'da Yüzbaşı Celaladdin Özdemir’in cenaze merasiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için güvenlik tedbiri alan korumalar gözaltına alındı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye’nin Halep şehrinde şehit olün Yüzbaşı Celaleddin Özdemir için düzenlenen cenaze merasimine katıldı.

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21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Köyü'nde şehit cenazesinde linç edilmekten son anda kurtulan Kılıçdaroğlu bugün Ankara’da düzenlenen cenaze merasimine katıldı. 

Merasimde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de hazır bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in eşine taziyede bulundu.

SABAH'IN İDDİASI: 35 BADYGUARD GÖZALTINA ALINDI

Hükümete yakın Sabah gazetesinin iddiasına göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu için güvenlik tedbiri alan korumalar Yüzbaşı Özdemir’in cenazesinde gözaltına alındı.

Sabah'ın haberinde şu iddialara yer verildi: "Cenaze namazına CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmaya karar verdi. Namaz öncesinde Kılıçdaroğlu camiye gelmeden CHP'lilerle birlikte 35 badyguardın da avluya geldiği görüldü.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz yoğun güvenlik önlemleri arasında CHP'liler ile birlikte hareket eden ve şüpheli görülen 35 kişinin gözaltına alınması talimatı verdi.

Şüpheli görülen bu kişiler Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

35 kişinin Kemal Kılıçdaroğlu'na sözde korumalık yapacağı ileri sürüldü."

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER CHP ÜYESİ

Odatv 35 değil, 39 kişinin gözaltına alındığını iddia etti. Sabah'ın "bodyguard" diye nitelediği kişilerin tamamının CHP üyesi olduğu ve bu kişilerin gönüllü olarak cenazeye katıldığı kaydedildi. 
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