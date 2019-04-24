Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'na yumruk atan eli öptüler /24 Nisan 2019 13:36

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan eli öptüler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranların tamamı serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan ve nöbetçi mahkemede ifade veren Osman Sarıgün dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kahraman gibi karşılanan Sarıgün'ün elini öpen AKP'li isimler o kareleri sosyal medyada yayımladı.

Kim bu hilal bıyıklılar?

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzu Köyü'nde 21 Nisan Pazar günü katıldığı şehit cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, savcılık tarafından sorgusunun ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 

Nöbetçi mahkemede ifade veren Sarıgün dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sarıgün köyünde kahramanlar gibi karşılandı.

Osman Sarıgün'ün elini öpen kişiler bu kareleri sosyal medya hesaplarında yayımladı. Saldırgan Sarıgün'ün elini öpen kişinin ise AKP'den Etimesgut belediye başkanlığı için aday adayı olan Önder Gökçekaya olduğu belirtildi.  

TUNCAY ÖZKAN'DAN ÇUBUK SAVCISI'NA: GÖRÜN MARİFİTENİZİ!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Sarıgün'ün elini öpenlerin yer aldığı fotoğrafı ilave ederek şunları kaydetti: “Çubuk savcısı, Ankara savcısı görün marifetinizi. Buna adalet diyorsanız adaletiniz batsın. Amacınız Türkiye’yi kaosa sürüklemekse çok başarılısınız. Bu rezilliği sonlandırın. Yoksa hukuksuzluğun parçası olursunuz. Alçaklar!”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun dışında bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı. 

AKP ANKARA İL BAŞKARI: YİĞİTLERİMİZİ YEDİRMEYİZ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, CHP liderine yumruk atan Osman Sarıgün'ün tahliyesinin akabinde gerilimi tırmandıracak bir tweet attı.

Özcan, "Hainler ile bir oldunuz, Milletimizin kudsiyeti ile alay edercesine sofralarında kaşık salladınız. Şehit acısı ile verilen tepkiye, Genel merkezinizde terör destekçilerinin ziyaretleri ile karşılık verdiniz. Siz haininize sahip çıkarken biz yiğitlerimizi size yedirmeyiz." ifadelerini kullandı.
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