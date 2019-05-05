Samanyolu Haber /Gündem / Dev şirket kapandı: 645 kişi işsiz /05 Mayıs 2019 16:02

Dev şirket kapandı: 645 kişi işsiz

Ekonomik krizde bir sanayi devi daha kepenk indirdi. Kocaeli’nde 1998 yılında kurulan ve "İstanbul Sanayi Odası En Büyük 500 Şirket" listesinde Türkiye’nin 253’üncü büyük firması olan Yıldız Sunta üretimi bitirdi. 645 işçi paralarını alamadan işsiz kaldı.

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Türkiye'nin 253'üncü büyük firması olan Yıldız Sunta önceki gün üretimi bitirdi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 21 yıldır üretim yapan firma geçen yıl ekonomik krizden etkilenmiş ve işçi maaşlarını ödeyemez hale gelmişti. 

Fabrikada yaklaşık 400 mavi yaka, 135 beyaz yaka, 110 müteahhit işçisi çalışıyordu. Önceki gün geniş bir toplantı yapan fabrika yönetimi firmayı kapattıklarını duyurdu. Bu duyuru sonrasında 645 kişi işsiz kaldı.

GİRİŞİMLER İŞE YARAMADI

Aylardır maaş alamayan işçilerin alacakları ile ilgili konuşan işveren temsilcileri tedarikçilerden gelen tüm parayı işçilere vereceklerini söyledi. 

Fabrikanın ekonomik sıkıntılarının aşılması için fabrika örgütlü Ağaç-İş Sendikası'nın bağlı olduğu Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kocaeli Milletvekili Fikri Işık 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin akabinde devreye girmiş, ancak Ankara'daki temaslardan bir netice alınamamıştı.
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