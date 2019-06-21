TRT’den Saadet Partisi'ne engel

YSK’nın kararı ile mazbatası elinden alınan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, TRT’de katıldığı canlı yayın sonrası Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin adaylarından da canlı yayına katılma talebi geldi.







İki partinin verdiği dilekçelerden VP adayı İlker Yücel’in talebi kabul edilirken, SP adayı Necdet Gökçınar’ın canlı yayın talebi geri çevrildi.





TRT’nin tutumunu eleştiren gazeteci İsmail Saymaz, “Neden? Gökçınar iktidarı eleştirmesin, Yücel de İmamoğlu'nu karalasın diye...” eleştirisinde bulundu.





Tepkisini Twitter’dan dile getiren Saymaz’ın açıklamaları şöyle:





“TRT'de İmamoğlu söyleşisi sonrası SP adayı Necdet Gökçınar ile VP adayı İlker Yücel, kanala çıkmak için dilekçe vermişti. TRT Haber, 103 bin oy alan Gökçınar'ı değil, 15 bin oy alan Yücel'i çağırıyor. Neden? Gökçınar iktidarı eleştirmesin, Yücel de İmamoğlu'nu karalasın diye...”











