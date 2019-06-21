Samanyolu Haber /Gündem / TRT’den Saadet Partisi'ne engel /21 Haziran 2019 20:06

TRT’den Saadet Partisi'ne engel

İmamoğlu’nun TRT’de canlı yayına çıkmasının ardından dilekçe veren SP ve VP adaylarından SP adayı programa çağrılmadı. Gazeteci İsmail Saymaz durumu, “Yücel de İmamoğlu'nu karalasın diye...” şeklinde yorumladı.

SHABER3.COM

YSK’nın kararı ile mazbatası elinden alınan Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun, TRT’de katıldığı canlı yayın sonrası Saadet Partisi ve Vatan Partisi’nin adaylarından da canlı yayına katılma talebi geldi.

İki partinin verdiği dilekçelerden VP adayı İlker Yücel’in talebi kabul edilirken, SP adayı Necdet Gökçınar’ın canlı yayın talebi geri çevrildi.

TRT’nin tutumunu eleştiren gazeteci İsmail Saymaz, “Neden? Gökçınar iktidarı eleştirmesin, Yücel de İmamoğlu'nu karalasın diye...” eleştirisinde bulundu.

Tepkisini Twitter’dan dile getiren Saymaz’ın açıklamaları şöyle:

“TRT'de İmamoğlu söyleşisi sonrası SP adayı Necdet Gökçınar ile VP adayı İlker Yücel, kanala çıkmak için dilekçe vermişti. TRT Haber, 103 bin oy alan Gökçınar'ı değil, 15 bin oy alan Yücel'i çağırıyor. Neden? Gökçınar iktidarı eleştirmesin, Yücel de İmamoğlu'nu karalasın diye...” 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber TRT’den Saadet Partisi'ne engel Sonraki Haber >>

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:47:31