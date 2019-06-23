Samanyolu Haber /Dünya / Barzani'den "yeni dönem" açıklaması /23 Haziran 2019 08:39

Barzani'den "yeni dönem" açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, başkan seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Barzani ticaretin geliştirilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabakata vardıklarını kaydetti.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

IKBY Başkanı Barzani, 10 Haziran'da bölgesel başkan seçilmesinden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkileri geliştireceklerini söyledi.

HER TARAF İÇİN DE ÖNEMLİ KONULAR MASAYA YATIRILDI

Barzani, görüşmeye dair şunları kaydetti: "Başkan seçildikten sonra yurt dışına gerçekleştirdiğimiz ilk ziyaret. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. İlişkilerimizin nasıl geliştirileceği üzerine uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede her iki taraf için de önemli olan konulara detaylı bir şekilde değinildi. Bölgemiz, Türkiye ve Irak ilişkilerinde yeni bir sürecin başlayacağı kanaatindeyim. Ziyaretimin ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

IKBY Başkanı Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret etmesinin de çok önemli bir adım olacağı görüşünü dile getirdi.

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